Posted in INCIDENTE Tin hende cu ta porco y desordena, ta laga colchon usa mey mey di crusada na Pedro Gallegostraat 07:27 June 27, 2026 Leave a comment Esta un sinberguensura! nan no a siñabo benta basura na bo cas! esta porco bo ta. Tene Aruba limpi, esey ta nos obligacion. No por djies yega benta un colchon mey mey di crusada. Related Articles Polis a detene homber actuando sospechoso durante oranan di toque de queda den madruga banda di Kooyman na Cumana! Motor di un Kia Picanto a pega na candela durante coremento den Mamoticastraat [VIDEO] Accidente cu hende herida banda di Keke na Cura Cabay Polis a bay tras di 2 scooter pero a logra para un so e otro a huy bay den De La Sallestraat