 Posted in INCIDENTE

Tin hende cu ta porco y desordena, ta laga colchon usa mey mey di crusada na Pedro Gallegostraat

07:27  June 27, 2026  Leave a comment

Esta un sinberguensura! nan no a siñabo benta basura na bo cas! esta porco bo ta. Tene Aruba limpi, esey ta nos obligacion. No por djies yega benta un colchon mey mey di crusada.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *