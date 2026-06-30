Ex-manager di dos bar haya culpabel di traficacion di hende

Corte Comun di Husticia a condena e sospechoso C.E. recientemente pa un castigo di prison incondicional pa traficacion di hende (mensenhandel) y contrabanda di migrante (mensensmokkel) y pa pone personanan na trabao ilegalmente.

Esaki ta un caso caminda e sospechoso, kende tabata manager di dos bar na San Nicolas, a trece hende di afo pa traha den prostitucion. Hasta si tabata asina mes cu e personanan envolvi a bay de acuerdo of si nan tabata traha caba como prostituta na nan pais, e cos aki lo a keda un hecho castigabel.

C.E. ta wordo sospecha di a haci su mes culpabel di a recruta e personanan den exterior y di a trece nan Aruba, y tambe di a pone nan traha ilegalmente durante varios periodo na 2024 y 2025.

Corte Comun di Husticia a enfatisa cu esakinan ta delitonan serio cu ta afecta orden publico y cu ta daña proteccion di hendenan vulnerabel.

U.S. Department of State

E lucha contra traficacion di hende (mensenhandel) ta no solamente importante aki na Aruba mes, sino ta hunga un rol grandi den e forma con nos isla ta wordo evalua pa Departamento di Estado di Merca (U.S. Department of State) den e asina yama Raport-TIP. TIP ta para pa Trafficking in Persons.

Merca ta mira trata di hende como un cuestion di seguridad mundial.

Den e Raport-TIP, Merca ta evalua cuanto un pais ta haci pa evita traficacion di hende, cuanto investigacion e ta haci di traficacion di hende, con e ta persigui sospechosonan y con e ta proteha victimanan.

E evaluacion aki ta wordo categorisa den un asina yama TIER. Aruba su TIER tin influencia riba e reputacion internacional di Aruba y si nos isla ta wordo mira como “di confia” of no.

Merca a pone Aruba den categoria di TIER 2. Esey kier meen cu Aruba ta presta bon riba varios punto, pero no ta cumpli 100% ainda cu e normanan ancla den e Ley Federal Mericano yama Trafficking Victims Protection Act (TVPA). Aruba tin espacio pa mehoracion.

Kico ta traficacion di hende (mensenhandel)?

Traficacion di hende ta tocante exploitacion di personanan. Ora di exploitacion laboral por ehempel, hende tin cu traha bao circunstancianan malo of peligroso, pa poco placa, sin dia liber y sin posibilidad pa bay. Exploitacion sexual kier meen cu un persona ta wordo forsa pa sex. Exploitacion criminal ta nifica cu nan ta wordo obliga pa comete hechonan castigabel, manera transporta droga.

Kico ta contrabanda di migrante (mensensmokkel)?

Mensensmokkel ta ora, intencionalmente, ta trece hende ilegalmente na Aruba, hopi biaha cu pago. Un caracteristica importante ta cu e persona mes kier bin paki. No obstante, e ta keda un hecho castigabel.

Contrabanda di migrante no ta exploitacion manera traficacion di hende, pero e por hinca un persona den un situacion vulnerabel si, manera por ehempel, dor di debe of dor cu e mester traha ilegalmente.

Si bo persona sa di un caso di traficacion di hende, por favor meld esaki na Polis via tiplijn 11141 of na CMMA (Coördinatiecentrum Mensenhandel/Mensensmokkel Aruba) via telefon 592-3231 of info@cmmaruba.com.

Voormalige uitbater van twee bars schuldig bevonden aan mensenhandel

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft recentelijk de verdachte C.E. in hoger beroep veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor mensenhandel, mensensmokkel en illegale tewerkstelling.

Het betreft een zaak waarbij de verdachte, die uitbater was van twee bars in San Nicolas, personen uit het buitenland heeft aangeworven voor prostitutiewerk, een handeling die strafbaar is, ook wanneer de betrokkenen daarmee instemmen of reeds in de prostitutie werkzaam waren.

Hij werd ervan verdacht dat hij zich in verschillende periodes in 2024 en 2025 schuldig had gemaakt aan het aanwerven, binnenbrengen en illegaal tewerkstellen van drie personen.

Het Hof benadrukte dat dit ernstige strafbare feiten zijn die de rechtsorde aantasten en de bescherming van kwetsbare personen ondermijnen.

U.S. Department of State

De aanpak van mensenhandel is niet alleen van lokaal belang, maar speelt ook een rol in de beoordeling van Aruba door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (U.S. Department of State in Washington) in het jaarlijkse TIP-rapport (Trafficking in Persons Report).

De Verenigde Staten zien mensenhandel als een wereldwijde veiligheidskwestie. In het TIP-rapport beoordeelt de Amerikaanse regering in hoeverre een land mensenhandel voorkomt, onderzoekt, vervolgt en slachtoffers beschermt. Deze beoordeling, vastgelegd in een zogenaamde “Tier”, heeft invloed op de internationale reputatie van Aruba en op de mate waarin een land als betrouwbaar wordt gezien. Aruba wordt door de Verenigde Staten ingedeeld in “Tier 2”. Dat betekent dat Aruba op veel punten goed presteert, maar nog niet 100% voldoet aan de normen zoals uiteengezet in de Amerikaanse federale wet Trafficking Victims Protection Act (TVPA). Er is ruimte voor verbetering.

Wat is mensenhandel?

Bij mensenhandel gaat het om de uitbuiting van personen. Bij arbeidsuitbuiting moet iemand onder slechte of gevaarlijke omstandigheden werken, tegen een laag loon, zonder vrije dagen of zonder de mogelijkheid om het werk te verlaten. Seksuele uitbuiting houdt in dat personen worden gedwongen tot seks. Bij criminele uitbuiting worden mensen gedwongen strafbare feiten te plegen, zoals het vervoeren van drugs.

Wat is mensensmokkel?

Mensensmokkel betekent dat iemand opzettelijk personen illegaal een landsgrens laat oversteken, meestal tegen betaling. Een belangrijk kenmerk is dat de gesmokkelde persoon zelf wil reizen. Maar dat maakt het niet legaal: het blijft een strafbaar feit.

Mensensmokkel is dus geen uitbuiting zoals bij mensenhandel, maar het kan wel leiden tot kwetsbare situaties, bijvoorbeeld door schulden of dat iemand illegaal te werk wordt gesteld.

Wie signalen heeft van mensenhandel, kan dit melden bij de politie via de tiplijn 11141 of bij de CMMA (Coördinatiecentrum Mensenhandel/Mensensmokkel Aruba) via de hotline 592-3231 of via info@cmmaruba.com.