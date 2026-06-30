Ministerio di Asuntonan Exterior ta pidi ciudadanonan Hulandes na Caracas pa registra na servicio di informacion

ORANJESTAD: Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino Hulandes, pa medio di Departamento

di Relacionnan Exterior Aruba (DBB), ta emiti un aviso urgente na tur ciudadano cu e nacionalidad

Hulandes cu ta encontra nan mes na Caracas, Venezuela, pa inscribi mesora na e servicio di

informacion. Inscripcion ta simpel y por wordo haci via e siguiente link:

https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/

Despues di e temblor recien cu a afecta diferente parti di Venezuela, entre otro Caracas y La

Guaira ta hopi importante pa Gobierno di Reino tin un bista cla di cuanto persona cu tin e

nacionalidad Hulandes ta den e areanan afecta pa asina por brinda asistencia den caso di

necesidad. Door di registra, e persona ta ricibi informacion structural, conseho di seguridad

actualisa, y notificacion tocante posibel opcionnan di salida debi na e situacion.

Instruccion importante:

Ministerio di Asuntonan Exterior ta conseha tur persona den e region afecta pa evalua nan

situacion y sali for di e area si esaki ta posibel di un forma sigur.

Departamento di Relacionnan Exterior Aruba ta enfatisa e importancia pa keda alerta, bon

informa y sigui estrictamente e consehonan di biahe oficial via e website di Ministerio di

Asuntonan Exterior di Reino Hulandes: www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies.