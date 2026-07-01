Reflexion Diaranson 1 July 2026.

Awe mei mei caminda den un siman cu un día nobo, mainta tempran nos ta habri nos wowonan y prepara pa otro sublime dia den nos bida, cu hopi Fe y speransa den nos bon Dios.
Nos danki na nos bon Dios prome, pa nos sigui cumpli cu su deseonan.
Hesus a bisa su discipelnan, Pakiko boso tin tanto miedo asina, esta poco Fe bosonan tin.
Imaginado, cu Hesus drumi den e boto, ora lama a bira bruto, tur a spanta y a core lanta Hesus foi sonjo, ora cu E tabata descansa den e boto cu nan.
Aki nos ta mira loke hopi di nos ta hasi den desesperación, ta perde cabes y core buska Señor.
Tende un storia di un Rey sabi cu mi kier conta boso.
E Rey poderoso aki kier a prueba su hendenan.
E kier a laga trono y tur cos pa un otro sigui su manejo.
Ela duna tur, incluso su único yui un simia, y a manda nan bai plante y despues di un anja trese pe wak.
Un anja despues hopi a bin cu asina un mata bunita y e unico, cu ta su yui, a bin cu un pochi bashi.
Tur ela hala un banda y a jama su yui.
Mi a duna boso tur un simiya herbi, y mi tabata sa cu esey no lo nase nunca.
Tur tabata ileal na nan Rey y kier a ganje.
Su único yui si a keda leal y no a ganje.
Bo lealtad ta e parti mas bunita den bo bida, bo sinceridad, cu ta pone bo gana curason di tur hende.
Bo no por cumpra nan, sino nase cu nan y crese y desaroya nan lo maximo cu por y e hasibo grandi y fiel den bo hendenan.
Pasobra enemigo y hende malo cu envidia tin hopi. Pero bo Fe y confiansa den Dios ta vence tur cos malo.