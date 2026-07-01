HAVA a reuni cu Comite Olimpico Arubano pa posibel colaboracion na nivel medico

E importancia di e parti medico pa cu atletanan nan desaroyo y rendimento ta reconoci y den cuadro di esaki a reuni cu “Huisartsen Vereniging Aruba” (HAVA), pa asina explora posibilidadnan di colaboracion cu Comite Olimpico Arubano (COA). Recien HAVA a conoce un directiva nobo y a logra sinta cu 2 miembro di esaki, Dr. Marcel Ho-Kang-You y Dr. Melanie Ho-Kang-You.

HAVA ta mira e importancia di aporta na e bienestar di e atletanan y ta dispuesto pa yuda unda por. A explora e posibilidad di tin dokternan pa forma parti di e comision medico di COA y mira si ta logra haya colaboracion di e mediconan pa acompaña e delegacionnan di TEAMARU cu lo participa na Weganan Deportivo.