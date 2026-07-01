Aruba Tourism Authority ta expande riba comunicacion global cu a wordo lansa na 2025 “When you love Aruba, it loves you back” Den 2026 turismo responsabel ta continua di ta un prioridad

Na 2025, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a lansa un posicionamento nobo y diferente na nivel global cual ta parti di e strategia evolucionario di turismo pa Aruba. Un concepto no usual a wordo uza pa posiciona Aruba no solamente como un destinacion pa bishita, pero como un hogar stima. E strategia di comunicacion aki ta sigui evoluciona e aña aki y ta sigui refleha un cambio importante den e narativo y mentalidad presenta, cu un Aruba cu enfoke riba proteccion di nos isla, y un manera diferente cu marca ‘Aruba’ ta comunica cu nos huespednan.
Cambio strategico: Di bishitante pa huesped, di un destinacion pa un hogar
E cambionan aki ta marca un compromiso pa fortalece turismo responsabel, redefiniendo e relacion entre Aruba y su huesped. E isla ta encurasha un filosofia nobo di recuperacion mutuo y restauracion di Aruba, caminda e huesped mester tuma un rol mas activo den e proceso segun comportacion respetuoso y consciente cu un impacto minimo.
“Desde 2025 y continuando den 2026 nos ta haciendo cambionan significativo, na unda cu nos a cambia nos manera di comunica. Nos strategia internacional di comunicacion a bay for di bende un destinacion na hopi mas enfoke riba cuida nos isla precioso, paso si e ta precioso e merece wordo protegi. Nos storianan ta enfoca riba e aspecto autentico di Aruba, nos hendenan, respetando nos cultura y nos herencia. Cu orguyo nos por bisa cu esaki ta pasonan den un bon direccion y ta un proceso cu ta cuminsa cu cambionan chikito cu ta converti su mes den cambionan impactante. A.T.A. semper a enfoca riba proteccion y cuido di nos isla, pero ta haci’e na un manera mas grandi riba nivel internacional awo, pidiendo esnan cu ta considera bishita Aruba pa tene cuenta cu nos isla ta un hogar di hopi pa proteha,” tabata palabra di Ronella Croes, CEO di A.T.A.
E aña aki un biaha mas a conta cu un produccion di video, fotografia, ‘brand assets’, hopi ambicioso, esaki a inclui trabou di seis dia na cincuenta lugar espectacular di Aruba.
Basa riba autencidad, e produccion ta inclui mas cu setenticinco talento local, y un talento di voice-over local, alabes un melodia componi special cu ta contene zonidonan natural di e isla, pa crea un experencia auditivo y cu ta capta e beyesa y calidad di Aruba.
E produccion a enfoca riba e aspecto ‘slow pace’ cu ta haci cu un huesped ta disfruta mas y ta aprecia tur loke tin rond di dje, e parti sensorial. E parti culinario tambe a wordo subraya, ora e huesped experiencia Aruba cu curiosidad, e ta regresa cas bek cu cultura y mas rico na experiencia culinario. Y por ultimo un aspecto sigur cu nos tur como Arubiano ta reconoce ta e parti hospitalario cu ta haci Aruba unico. Ora bo ta amabel cu e isla, bo ta wordo trata como famia y ta crea hopi amistadnan pa bida largo.
E aña aki un ‘short film’ a wordo crea, na unda ta conta un storia di dos adolescente, un local y un huesped cu ta conoce otro y ta forma un amistad hopi bunita. Den e short film, e hoben local ta mustra su amiga huesped su luganan faborito di Aruba y tambe ta enfoca riba e aspecto di proteccion.
Un aña di continucacion y sigui enforsa accion, y no solamente conscientisacion
Mas cu simplemente un mensahe, e strategia di comunicacion ta un movimiento basa riba balornan pa un proposito mas intencional. Ta invita huespednan pa pensa diferente encuanto nan rol den e experencia local, no solamente disfruta di paraiso, pero como cuidado di e isla.
Ta invita huespednan pa tuma parti di algo cu realmente tin importancia. “Pasobra ora bo stima Aruba, Aruba ta stima bo bek.”