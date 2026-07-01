A extende fecha pa entrega di Registro di Personal 2025 y Necesidad di Personal 2026 tecu 30 di augustus 2026

ORANJESTAD – Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) ta recorda tur empresa riba nanobligacion legal a base di e Ordenansa Laboral 2013 (Arbeidsverordening 2013) pa entreganan Registro di Personal y Necesidad di Personal. Cuminsando na 2026, entregamento di edocumentonan aki lo tuma luga exclusivamente via e portal digital LABORA.Na comienso di luna di februari, DAO a publica den medionan di comunicacion un relatoextenso informando riba e proceso di entrega di e Registro di Personal 2025 y Necesidad diPersonal 2026. E comunicado aki ta pa informa cu DAO ta dunando un extension di e fechapa entrega di e documentonan aki. E fecha nobo ta bira 30 di augustus 2026. Ultimosimannan no tabata posibel pa DAO por a procesa tur e peticionnan pa acceso pa su databank.Y pa es motibo aki ta pone un extension pa entrega di e documentonan.EXTENSION DI FECHAOriginalmente, e periodo stipula pa entrega y actualisa e datonan di bo empleadonan y enecesidad di personal tabata te cu 30 di juni 2026. Pa medio di e comunicado di prensa aki,DAO ta informa cu ta duna extension pa entrega di e Registro di Personal te cu 30 diaugustus 2026. Si tin acceso caba na e portal digital LABORA, mester actualisa einformacion di e empleadonan. Tene na cuenta cu DAO ta controla pa incumplimento dinos leynan laboral. E empresanan cu no cumpli of cu entrega informacion incorecto ofincompleto ta risca un sancion administrativo di te cu un maximo di Afl. 5.000,-. Tambetuma nota cu si ta haci uzo di un intermediario, manera un oficina di administracion, eobligacion legal ta keda riba e dunado di trabou y no riba e intermediario.Acceso y entrega via e portal LABORATur empresa mester tin acceso na LABORA. Si bo empresa no tin acceso ainda, mester pidiesaki lo mas pronto posibel mandando un e-mail na: aanvraagpr@gmail.com,simon.brete@aruba.gov.aw of louisetty.croes@aruba.gov.aw. Tambe por descarga eformularionan y instruccionnan necesario pa e peticion pa haya acceso via nos website(www.daoaruba.com).Dato nobo of por haci cambio via e portal na tres manera:1. Via e formularionan standard cu ta disponibel den e menu di e portal; of2. Door di subi un archivo (bestand) Excel pa prome biaha; of3. Door di subi un archivo (bestand) Excel pa haci cambio (mutacion) den dato diempleadonan.Ad 1) E formularionan standard ta mas apropia pa haci cambionan chikito den dato diempleadonan, manera nomber di funcion, salario, dianan di trabou of oranan di trabou y pa1

cambionan cu ta regarda menos cu dies (10) empleado. Pa cada empleado mester yena unformulario separa.Ad 2) Ora bo ta manda e dato di empleadonan pa prome biaha na DAO, mester uza e archivoExcel (Migratie – Eerste upload werknemersgegevens).Ad 3) Si tin varios cambio, bo por uza e archivo Excel (Wijzigingen werknemersgegevens).E formatonan di e archivonan Excel y instruccionnan adicional ta disponibel riba noswebsite: www.daoaruba.com.Pregunta of ayudo?Pa preguntanan tocante e Registro di Personal of temanan relaciona cu esaki, por tumacontacto cu: Sra. Louisetty Croes: via telefon 523 7722 of e-mail louisetty.croes@aruba.gov.aw Sr. Simon (Oscar) Brete: via telefon 523 7718 of e-mail simon.brete@aruba.gov.aw Bureau Arbeidsmarktonderzoek: via telefon 523 7720