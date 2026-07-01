Evita problemanan na frontera: Ministerio Publico ta pidi viaheronan pa paga boetnan na tempo

Ministerio Publico ta suplica tur viahero pa paga debe di boet na tempo. Personanan cu boet habri por wordo para na frontera te cu nan paga e suma cu nan debe.

Na momento cu un persona pasa den control na airport, e funcionario por wak den computer cu e tin un señal poni bandi su nomber, loke ta indica cu e debe boet. Den es caso, e persona lo wordo para y por sigui unicamente despues cu el a paga su debe. Esaki por tin como consecuencia cu e ta perde su vuelo, cu e ta haye inesperadamente den gasto of cu su presupuesto di vakantie ta keda afecta… sin papia mes di e stress y desilusion cu e situacion aki lo causa.

Ministerio Publico ta conseha viaheronan pa controla di antemano prome cu nan viahe si nan tin debe di boet y pa bin paga. Si bo persona no ta sigur sigur, por manda un email na info@omaruba.aw. No lubida pa menciona e nomber completo.

Ciudadanonan por paga na caha di Ministerio Publico. No tin necesidad pa haci cita: yega. Ministerio Publico ta habri dialuna, diamars, diaranson y diahuebs di 8.00 pa 11.30 di mainta y di 1.00 pa 3.30 di atardi. Cu excepcion di diabierna, pasobra diabierna Ministerio Publico ta habri mainta so. Por paga cash y online (via cuenta bancario 4000905 na Arubabank).

Ministerio Publico ta desea tur hende un felis vakantie.

Voorkom problemen aan de grens:

Het OM roept reizigers op om openstaande boetes op tijd te betalen

Nu de vakantieperiode eraan staat te komen, wijst het openbaar ministerie reizigers erop dat openstaande boetes tijdig moeten worden betaald. Personen met openstaande geldboetes kunnen bij de grens worden tegengehouden totdat de volledige betaling is voldaan.

Wanneer u bij het vliegveld door de grenscontrole gaat, ziet de functionaris op het scherm dat er een melding achter uw naam staat en dat u nog openstaande geldboetes heeft. U wordt dan staande gehouden en kunt pas doorreizen nadat u uw geldboete hebt betaald. Dit kan leiden dat u uw vlucht mist, onverwachte kosten moet maken of dat uw reisbudget onder druk komt te staan, met alle stress en teleurstelling van dien.

Reizigers worden geadviseerd om ruim voor vertrek te controleren of zij nog openstaande boetes hebben en deze zo snel mogelijk te voldoen. Indien u niet meer zeker weet of u nog openstaande geldboetes heeft, kunt u een e-mail sturen naar het openbaar ministerie via info@omaruba.aw met uw vraag. Vermeld daarbij uw volledige naam.

U kunt uw boetes aan de balie betalen, hiervoor is geen afspraak nodig. U kunt op werkdagen binnenlopen (van 8.00 tot 11.30 uur ’s ochtends en van 1.00 tot 3.30 uur ’s middags), met uitzondering van vrijdag, wanneer de balie alleen in de ochtend geopend is. Betalen kan ook online op bankrekeningnummer 4000905 (ArubaBank).

Het openbaar ministerie wenst iedereen een veilige vakantieperiode toe.