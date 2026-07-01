 Posted in INCIDENTE

CUA GRUPO TA BIRA CAMPEON DI MENS ERGER JE NIET LIVE 2026.

11:48  July 1, 2026  Leave a comment

Un campeonato cu a cuminsa dia 25 di April cu 64 grupo. Diabierna dia 3 di Juli E campeonato di Mens Erger Je Niet ta bay conoce su CAMPEON MUNDIAL DI MEJN.2026. (LoL) Claro ta mundial pasobra aki na Aruba so e wega aki ta tuma luga y den Centro di Bario Brazil, cu ta e centro amigo di tur Centronan y famianan rond di Aruba.

 

Diabierna dia 3 di Juli 8:00pm ta hunga pa campeon den categoria B:

Setar Pevesa ,

Dushi Yiu ,

Screngerenge‎ ,

Heavy Yiu.

 

Despues ta hunga pa Campeon Mundial e cuater gruponan invicto ,

P.V. Sinta Riba Dje,

Who’s Next,

Leysner & De Cuba ,

Hunga Malo Pasa Bon.

 

Un danki inmenso ta bay na tur e 64 grupo di famia, colega y bisiña cu a cuminsa den e campeonato 2026.

Y un danki di curason na e boluntarionan di Centro di Bario Brazil cu ta yuda tur fin di siman.

 

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *