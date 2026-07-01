CUA GRUPO TA BIRA CAMPEON DI MENS ERGER JE NIET LIVE 2026.

Un campeonato cu a cuminsa dia 25 di April cu 64 grupo. Diabierna dia 3 di Juli E campeonato di Mens Erger Je Niet ta bay conoce su CAMPEON MUNDIAL DI MEJN.2026. (LoL) Claro ta mundial pasobra aki na Aruba so e wega aki ta tuma luga y den Centro di Bario Brazil, cu ta e centro amigo di tur Centronan y famianan rond di Aruba.
Diabierna dia 3 di Juli 8:00pm ta hunga pa campeon den categoria B:
Setar Pevesa ,
Dushi Yiu ,
Screngerenge ,
Heavy Yiu.
Despues ta hunga pa Campeon Mundial e cuater gruponan invicto ,
P.V. Sinta Riba Dje,
Who’s Next,
Leysner & De Cuba ,
Hunga Malo Pasa Bon.
Un danki inmenso ta bay na tur e 64 grupo di famia, colega y bisiña cu a cuminsa den e campeonato 2026.
Y un danki di curason na e boluntarionan di Centro di Bario Brazil cu ta yuda tur fin di siman.