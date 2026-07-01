[VIDEO] Chauffeur di Chevrolet Equinox a bira na man robes net ora un motociclista ta pase!

Diaranson atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Hong Kong Super Center na Paradera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Como tabata tin un ambulans cerca ela yega mesora y a atende e motociclista herida y a transporte pa hospital cu varios herida na su curpa. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un Chevrolet Equinox a bira na man robes net ora cu un motociclista tabata pasando e. E motociclista a purba kita pa evita e impacto pero esaki tabata inevitabel y a dal e bent’e abao y a haya varios rasca na su curpa.