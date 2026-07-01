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Ambulans a bay Noord Medical Center pa un homber benta abao

19:21  July 1, 2026  Leave a comment

Diaranson anochi a drenta informe di cu tin un homber benta abao na Noord Medical Center, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a haya e homber sinta abao na suela cu algun hende preocupa p’e nan a bay cun’e den e ambulans pa asina revis’e pero na final e mes no kier a bay hospital y a keda na e sitio.

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