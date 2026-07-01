Diaranson anochi a drenta informe di cu tin un homber benta abao na Noord Medical Center, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a haya e homber sinta abao na suela cu algun hende preocupa p’e nan a bay cun’e den e ambulans pa asina revis’e pero na final e mes no kier a bay hospital y a keda na e sitio.
Ambulans a bay Noord Medical Center pa un homber benta abao
Diaranson anochi a drenta informe di cu tin un homber benta abao na Noord Medical Center, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a haya e homber sinta abao na suela cu algun hende preocupa p’e nan a bay cun’e den e ambulans pa asina revis’e pero na final e mes no kier a bay hospital y a keda na e sitio.