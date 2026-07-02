DETENIDO TA FAYECE NA WARDA DI POLIS SAN NICOLAS

—-Cuerpo Policial Ta Informa—
Diaranson pa mas o menos 8:20 di anochi durante un control rutinario di detenidonan den cel na warda di polis San Nicolas ta encontra cu un detenido masculino cu no ta reaciona.
Ta informa chef van dienst y ta pone central di polis na altura.
Central di polis ta pone tur autoridadnan competente na altura.
Hefe di Districto, doctor forensico, polis technico y landsrecherche a presenta pa haci nan investigacion.
Departamento di Slachtofferhulp a presenta tambe pa asina guia e famia den e momento dificil aki.
E detenido cu a fayece ta un hende homber naci na Aruba y tabata tin 60 aña.
E caso ta bao investigacion di Landsrecherche.
Cuerpo Policial ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.