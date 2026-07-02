Diahuebs madruga a drenta informe di un accidente na altura di Botica Aloë na Pos Chikito, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata dinun accidente unda cu e chauffeur di un s.u.v. Mazda bayendo pariba a sinti algo dal na e spiel y a dal para inmediatamente pensando cu e lo a dal un persona mientras un van Nissan a bin dal su tras. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Algo misterioso a dal na e spiel y e chauffeur a spanta y a para y un van a bay dal su tras na Pos Chikito
Diahuebs madruga a drenta informe di un accidente na altura di Botica Aloë na Pos Chikito, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata dinun accidente unda cu e chauffeur di un s.u.v. Mazda bayendo pariba a sinti algo dal na e spiel y a dal para inmediatamente pensando cu e lo a dal un persona mientras un van Nissan a bin dal su tras. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.