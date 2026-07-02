Ladron a kibra drenta pa horta na O’s Tavern na Tanki Leendert

Diahuebs madruga a drenta informe di un caso di kiebro y destruccion na O’s Tavern na Tanki Leendert, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e ladron a ranca e hekwerk kibra e glas y drenta paden. Paden ela pasa man pa e placa larga y a reboltia den henter e lugar y a bay lagando e daño atras. E propietarionan a bisa cu nan mes lo drecha tur cos y cu pa diahuebs mainta mes nan lo ta “ON” pa e partido y cu e clientenan fiel di costumber.

