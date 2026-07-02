Reflexion Diahuebs 2 July 2026.

Nos ta habri un otro dia den nos bida y lanta tempran pa por cumpli y hasie un bunita y exitoso dia den nos bida.
Mane e dicho ta bisa, esun cu tin pasenshi ta gana gloria.
Esaki lo mester concientisa nos, pa nunca entrega, pero lastima mester bisa cu tin asina tanto cos negativo cu nos ta lomba contra muraya.
Toch mester sigui pusha padilanti pa nos por sali beneficioso.
Bida ta duro, tin di tene duro pa tur cos no bin abou.
Nos grandinan a hanya un aumento di pensioen, keriendo di hanja un alivio, ata prijs di gasolin a subi mas cu 50 % comiendo tur e rosea di nos hendenan casi completo atrobe.
Den cada hogar bo ta sinto e aumento den tur servicio tambe.
Hunto cu tur e asunto negativonan aki, famianan ta biba den presión negativo cu ta afecta famia.
Nunca nos mester ta demasiado ocupa pa duna un otro un man.
Mescos cu no mester ta demasiado disponibel cu por caba cu un ser humano tambe.
Ta obliga di laga cierto cosnan para un banda.
Mundo ta den hopi calamidad, temblor, biento fuerte, te orcan, calientacion di mundo,
Tin ora bo ta hasi tur cos pa juda un persona, ata nan ta hasi cosnan malo pabo tras di bo lomba.
Demasiado maldad, envidia, yaloersheid, y abo ta kere ta bon bo tabata hasi pa juda nan.
Enves di union den pueblo, ta bringa otro.
Net momento cu mester e union mas cu nunca.
Union ta hasi forsa, pero parse cu nos tin otro lema.
Miho conseho ta tene bo famia bon uní pa maldad no kibra nos felicidad.