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Persona di riba 80 aña a cay bayendo e auto na Cuquisastraat

12:38  July 2, 2026  Leave a comment

Diahuebs merdia a drenta informe di cu un persona di riba 80 aña a cay na momento di subi auto na Cuquisastraat, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y a transporte pa hospital.

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