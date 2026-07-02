Posted in INCIDENTE Persona di riba 80 aña a cay bayendo e auto na Cuquisastraat 12:38 July 2, 2026 Leave a comment Diahuebs merdia a drenta informe di cu un persona di riba 80 aña a cay na momento di subi auto na Cuquisastraat, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y a transporte pa hospital. Related Articles Chauffeur di un trekker no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Ford Explorer [VIDEO] Turista burachi cu no a ser permiti subi avion, y no a ser permiti keda na hotel sin paga Hoben problematico y rebelde ta bolbe bira di remate na Centro Orthopedagogico esaki pa 3 dia caba. Despues di un persecucion polis a detene motociclista coriendo cu scooter sin number ni papel y tabata tin droga den su posesion.