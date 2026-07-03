[VIDEO] Pelea na Playa Pabao a termina 2 cu hinka y un di nan deteni!

Diahuebs anochi a drenta informe di cu den Boliviastraat lo tin un persona cu un hinka bao su wowo, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Un rato despues a drenta un otro informe di cu tin un otro persona cu un hinka na su nek na Koningstraat eynan a desvia e ambulans pa e victima ey y a dirigi un otro ambulans pa e prome victima. Na yegada di polis a detene e prome victima cu a propina e otro victima na su nek. Na yegada di e dos ambulansnan a atende e victimanan y a transporta ambos pa hospital mientras un a bay deteni cu escolta policial. Polis ta investigando ecaso aki.