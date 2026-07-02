Copa Noord 2026 drentando su recta final Royal Power defendiendo su titulo ta topa e Fuerte ekipo di Calabas Blue Jays den half final

Copa Noord 2026 organisa e aña aki pa Calabas Blue Jays dedica na (5) Baluarte Lea Tromp, Maria Boekhoudt, Aldrin Boekhoudt, Julieta (Jeta) de Cuba Lenin Ashby ta drenta su recta final e weekend binidero pa asina determina kende lo bira Campeon di Copa Noord 2026.

Royal Power defendiendo su titulo:

Royal Power a titula Campeon di Copa Noord 2025 derotando Salbabo den e gran final. E anja aki Royal Power tin e tarea pa trata na defende su titulo. Diabierna 3 di Juli Royal Power lo enfrenta e fuerte ekipo di Calabas Blue Jays, organisadornan di Copa Noord 2026. E wega aki lo tuma luga riba veld di Centro di Bario Noord den un cruze di un pa tera y un pa lama. Pues e ganador lo continua pa hunga e gran final diadomingo atardi 2pm mientras e perdedor lo jama ayo te otro anja. Diasabra anochi tin un otro cruze interesante momento Kudawecha Redskins enfrenta e fuerte ekipo di Yoyo’s Power kendenan a debuta e anja aki pa prome biaha den Copa Noord y ta invicto te cu awor. Ganador di e wega aki tambe lo pasa pa e gran final. Pues diabierna e teamnan Royal Power vs Calabas Blue Jays y diasabra Kudawecha Redskins vs Yoyo’s Power lo ta eliminando otro pa e ganadornan topa otro diadomingo atardi 2 pm den e gran final. Alabes lo bay tin finalnan di Damas y liga comercial.

Fanaticada di softball reserva Diabierna y diasabra pa e weganan riba veld di Centro di Bario Noord mientras e finalnan diadomingo lo wordo hunga riba veld di Calabas Bluie Jays. Exito na tur ekipo.