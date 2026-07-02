Aruba a reforsa su vision di Turismo Responsabel na Argentina como parti di Forbes Sustainability Summit

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a sigui fortalece su posicionamento strategico na Argentina cu un bishita na Buenos Aires, cu a inclui participacion den e prestigioso Forbes Sustainability Summit y un serie di reunionnan. Ronella Croes, CEO di A.T.A., a ocupa un rol central den e sesion “Alianzas de Alto Impacto,” reafirmando A.T.A. su compromiso cu turismo responsabel, colaboracion y maneho sostenibel di destinacion.

Den e sesion cu a tuma luga 1 di juli, CEO di A.T.A. a participa como orador principal den un conversacion di panel hunto cu editor di Forbes. E conversacion a enfoca riba turismo responsabel y bienestar local. E participacion aki ta posiciona Aruba no solamente como destinacion turistico, pero como uno cu ta para pa e proposito di fomenta mas balans entre experiencia di bishitante, bienestar di comunidad, proteccion di naturalesa y medio ambiente y preservacion di cultura y autenticidad.

Den un contexto unda turismo ta evoluciona pa practicanan mas responsabel, Aruba a lansa na mei di 2026 den mercado Argentino e strategia di comunicacion “Cuando Amas Aruba, Aruba te Ama”. Esaki ta e mensahe institucional global cu awo ta biba na Argentina tambe y cu Aruba a lansa aña pasa den otro mercadonan, na idioma Ingles, “When You Love Aruba, It Loves You Back”. Na Argetina tambe a lansa un iniciativa aun mas dirigi riba turismo responsabel cu ta carga e titulo: “Cuida Aruba como cuidas tu hogar”. E iniciativa ta invita bishitantenan pa disfruta di Aruba, mientras cu nan tambe ta cuid’e y respet’e. E ta duna guia na e huesped prome cu e yega Aruba. Asina ta reforsa un manera nobo di conecta cu Aruba, unda bishitantenan no ta sinti nan mes solamente como turista, pero como un invitado cu ta forma parti di e comunidad y ta compronde e responsabilidad comparti unda proteccion di nos hogar tin cu wordo carga door di e residente, pero tambe e huesped cu nos ta yama bonbini. A traves di e iniciativa aki, Aruba ta promove accionnan concreto pa proteha su naturalesa y conecta cu nos cultura, fomentando comportacion aun mas den linea cu turismo responsabel. Ya na su inicio, den tempo record, e ultimo iniciativa aki a logra yega na mas cu 875 mil persona, a wordo inclui den colaboracionnan cu influencers, den entrenamento di mas cu mil agente di biahe y operador turistico, y ta wordo distribui pa medio di aerolineanan entre otro durante proceso di check-in.

Plataformanan global manera Forbes ta di gran importancia den e strategia aki. E Forbes Sustainability Summit ta yuda na amplifica e mensahe di Aruba no solamente na Argentina, sino tambe na otro mercadonan relevante cu un audiencia di lidernan y ‘decision makers’.

A.T.A. ta consciente di e retonan di ‘overtourism’ y e mision como organisacion ta pa contribui na “Un Aruba dushi pa biba, ta un Aruba dushi pa bishita.” Aunke cu esaki no ta solamente den man di A.T.A. E organisacion ta contribui pa medio di desaroyo di producto turistico, investigacion y conseho pidi y tambe no pidi, conhuntamente cu strategia di comunicacion dirigi na bishitantenan cu a ahusta grandemente.

E mensahe pa cu e mercado di Argentina ta uno tambe di stabilisa e volumen di bishitante y dirigi e strategia na amplia e cantidad di bishitante di balor halto. Esaki ta un tema cu a toca tambe den reunion cu Embahada di Reino Hulandes unda a reuni cu entre otro e ‘Embahador adjunto’ y ‘Lider de Misiones’ y Director di e ‘Camara de Comercio Argentino – Holandesa’. Tambe a toca e tema aki cu ekipo di Aerolineas Argentinas den presencia di e Director Comercial y Gerente di Marketing & Contenido. Den entrevistanan sosteni cu medionan di comunicacion principal incluyendo Infobae y Clarin tambe a inclui e mensahenan clave.

E mercado a crece significantemente y intencion ta pa ahusta e strategia y sigui cosecha exito pa medio di un mercado importante pa Aruba. E exito mara pues na stabilisa volumen y incrementa bishitante di balor halto.

A.T.A. lo continua cu e strategia di posiciona e destinacion a base di e deseo di proteha nos isla, dirigiendo e mensahe aki na esnan cu ta posibel bishitantenan y den foronan cu ta permiti Aruba subraya locual e kier sigui traha riba dje. Tur esaki ta exigi pasonan diferente.