[VIDEO] Suzuki Vitara a bay un poco dilanti dal un Hyundai Accent den banda pone bira casi 90 grado

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Macuarima, mesorana dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un Suzuki Vitara a yega na e final di caminda na e crusada pero a subi su parti dilanti un poco dimas y a dal riba un Hyundai Accent den banda mande bira 90 grado. Den e Accent tabata tin un dama sinta na banda net unda e impacto tabata y ela resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital. Como cu e trafico tabata druk e alto-comisario Ramon Arnhem a coy su fluit reglamentario y a dirigi e trafico te ora cu a hala e autonan for di caminda.