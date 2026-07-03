Reflexion Diabierna 3 July 2026.

Nos ta riba un fin di siman cu hopi plan pa realisa.
Semper confía den nos bon Dios, y pidi pa bo hanja hende correcto y honesto den bo bida.
Hende cu nos por confia y forma un bida honesto y bunita.
No ta tur hende tin e mesun suerte, tampoco ta tur ora cosnan ta bai manera nos kier.
Ta bon si pa nos keda gradici nos bon Dios pa E ta cu nos y pe protecion di nos famia tur dia.
Nos bida na mundo ta temporario.
Aki na mundo nos ta prepara nos mes pa e bida eterno.
Nos bida mester ta uno agradabel den bista di Señor.
Nos mester keda respeta leynan di Dios. Pa nos keda semper cu e speransa cu nos lo drenta e caminda pa e tera prometí.
Hopi ta dobla y ta coi e caminda di maldad y deshonesto pa Señor.
Nos tin un average halto di diborcio, pa ta exacto di cada 10 matrimonio 8 ta diborcia bek.
Tambe e average di diabetico ta mucho halto.
E porcentaje di diabetico bou adultos ta casi 16 %
Cifranan no bunita pa loke nos poblacion y nos tin di bisa cu nos hendenan no ta cuida nan mes.