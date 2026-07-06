Reflexion Dialuna 6 July 2026.

Un felis comienso di siman, pa tur nos hendenan cu tur loque nos plaña keda realisa .
Asina nos ta keda realisa nos deseonan pa cumplí cu nos bon Dios.
Nos mester ta hopi conciente di tur nos debernan cu nos tin y cumpli cu leynan di Dios.
Pasobra nunca nos ta nos so, nos Dios ta cu nos pa tur cos cana bon y pa nos ta safe den bida.
Nos Fe mester ta enorme, si por mas grandi cu nos miedo, pasobra Señor sa ki ora ta e ora perfecto pa nos.
Awe ta un bunita día pa relaha, pa reflexiona.
Nos mester cuminsa na apresia cosnan chikito, pa bo logra e grandinan pa por pasa dushi den bida.
Nos Rey ta un Rey triunfante, y humilde, cu ta bin serca nos.
Señor ta laga Spirito Santo ta den nos bida.
Nos mester ta liber di pica, ta pesey nos Diadomingo ta bendiciona y Glorioso.
Pesey tambe nos kier eleva nos oracion cu mannan poderoso para dilanti nos Señor, pa pidi su forsa pa habri nos caminda cu ta parse sera.
Pa intercesión di San Judas, cu ta patrono di causanan dificil, hunto cu e inocencia y bendición di Divino Niño Hesus, pa ilumina nos día, y trese Paz, Esperansa y Abundancia.
Tin un señal grandi di Luz y hopi cos bon cu ta pa sosede.