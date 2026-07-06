Durante un mainta emocionante den Hilton Ballroom a obsekia e “Juf. Baly Award” pa prome biaha na e mihor graduado di Colegio San Antonio – Jekiël Maduro.

Siguiendo e diploma uitreiking di diahuebs ultimo di Filomena College na Renaissance Convention Center, diadomingo mainta e Hilton Ballroom tabata completamente yen cu ochentiocho (88) graduado di Colegio San Antonio, conhuntamente cu nan docentenan, miembronan di famia y amistadnan. E comision encarga cu otorgamento di e prestigioso “Juf. Baly Award” cual a wordo institui pa honra e legacia di Juffrouw Anuesca Natalie Baly, directora di SKOA for di aña 2018 pa aña 2026, a honra e mihor graduado di Colegio San Antonio, Jekiël Maduro, cu e gran premio aki cual ta consisti di un trofeo y un premio monetario. E comision encarga ta felicita director meneer Lee, directora suplente juffrouw Schwengle, docentenan y graduadonan di Colegio San Antonio, y ta desea tur graduado hopi exito den nan futuro estudio of carera.