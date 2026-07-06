Dialuna mainta tempran a drenta informe di cu un homber di riba 70 aña a cay kap cabes dilanti Boogaard na Paardenbaaistraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e homber a trompica cay y a kap su cabes. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.
Homber di riba 70 aña a cay kap cabes dilanti Boogaard na Paardenbaaistraat
Dialuna mainta tempran a drenta informe di cu un homber di riba 70 aña a cay kap cabes dilanti Boogaard na Paardenbaaistraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e homber a trompica cay y a kap su cabes. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.