 Posted in INCIDENTE

Polis a logra atrapa un indocumenta riba caminda na Dakota

13:44  July 6, 2026  Leave a comment

Dialuna atardi polisnan durante un controla logra para un chauffeur y den e control a logra haya sa cu e ta indocumenta y a detene. E controlnan di polis lo sigui continua y mas riguroso compara cu antes.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *