Posted in INCIDENTE Polis a logra atrapa un indocumenta riba caminda na Dakota 13:44 July 6, 2026 Leave a comment Dialuna atardi polisnan durante un controla logra para un chauffeur y den e control a logra haya sa cu e ta indocumenta y a detene. E controlnan di polis lo sigui continua y mas riguroso compara cu antes. Related Articles Chauffeur di un s.u.v. BMW no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Hyundai i10 heridando e dama chauffeur Chabalitonan cu capuchon kier a kibra horta klap for di container banda di Centro di Bario Playa Pabao Container ta kentel for di trailer den bocht subiendo caminda riba Frankrijkstraat Chauffeur ta yega na cruzada cu signlight poni pa bira pero ta sigui straight dal den auto cu a sali su dilanti!