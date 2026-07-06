Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 9 juli 2026

Corte di Prome Instancia 9 juli 2026
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Horario
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Sospechoso
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Acto Castigabel
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08.30
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S.J.M.
W.M.M.
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10.00
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J.B.A.
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B.A. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 8 di juni 2025. E ta wordo acusa di a destrui bentana di un otro persona riba e mes dia.
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10.40
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A.G.A.
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A. ta wordo acusa di a menaza dos persona cu morto riba 14 di september2025.
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11.30
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S.J.M.V.
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V. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto of cu cende su cas nacandela riba 12 di december 2025.
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13.30
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H.F.L.
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L. ta wordo acusa di ladronicia di un pochi placa di un persona/un establecimento riba 15 di december 2025.
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14.00
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B.A.A.K.
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K. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata dos persona riba 20 di september 2025, dor di tackle nan di patras y dal y scop nan na cara y cabes.
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15.00
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M.L.J.
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J. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su esposa riba 25 di augustus 2025 dor di dal y scop e varios biaha na su cabes y curpa y dor di steam e cu forza varios biaha cu steamer na su boca.
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15.40
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J.J.P.K.
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K. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 21 di september 2025, dor di dal e cu forza na su frenta y pushe, a consecuencia di cual e persona a sufri of a keda herida.