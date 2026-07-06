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Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 9 juli 2026

12:06  July 6, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 9 juli 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

S.J.M.

W.M.M.

M. & M. ta wordo acusa di a comete violencia contra dos persona riba caminda publico riba 14 di september 2025, dor di dal nan cu un arma nanan cara y cabes, a consecuencia di cual e personanan a resulta herida.

10.00

J.B.A.

B.A. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 8 di juni 2025. E ta wordo acusa di a destrui bentana di un otro persona riba e mes dia.

10.40

A.G.A.

A. ta wordo acusa di a menaza dos persona cu morto riba 14 di september2025.

11.30

S.J.M.V.

V. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto of cu cende su cas nacandela riba 12 di december 2025.

13.30

H.F.L.

L. ta wordo acusa di ladronicia di un pochi placa di un persona/un establecimento riba 15 di december 2025.

14.00

B.A.A.K.

K. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata dos persona riba 20 di september 2025, dor di tackle nan di patras y dal y scop nan na cara y cabes.

15.00

M.L.J.

J. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su esposa riba 25 di augustus 2025 dor di dal y scop e varios biaha na su cabes y curpa y dor di steam e cu forza varios biaha cu steamer na su boca.

15.40

J.J.P.K.

K. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 21 di september 2025, dor di dal e cu forza na su frenta y pushe, a consecuencia di cual e persona a sufri of a keda herida.

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