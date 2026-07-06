Comite Olimpico Arubano ta yama Bon Bini na Tito de Cuba como tesorero

Despues di a wordo eligi a base di “aclammation” durante e ultimo Asamblea General di Comite Olimpico Arubano (COA) algun siman,Sr. Enrique “Tito” de Cuba a keda como e tesorero nobo y ta drenta directiva di e organisacion. Tito sigur ta un persona bon conoci den e mundo di maneho y deporte y lo aporta den diferente area di interes, manera e parti di maneho financiero y desaroyo general di deporte na Aruba.

Siman pasa diaberna a cuminsa e proceso di incorpora Tito den e operacionnan di COA, unda a sinta cu miembronan di Directiva y Directornan pa asina ricibi tur informacion y actualisacion importante di kico tur ta pasando. COA ta gradici Tito pa tuma e reto aki y e interes di kier traha na bienestar di deporte na Aruba.

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