Un colega hopi dedica cu amor pa tur pashent Theresa Sanchez ta empleado di luna juni na HOH

Un tremendo sorpresa e tabata pa ziekenverzorgende Theresa Sanchez di departamento B4 ora ela drenta e sala di reunion. Su dilanti para tabatin famia, diferente colega y miembro di Hunta di Directiva, Yuri Casseres y tur hunto a grita ‘surprise’. Theresa a spanta un rato di e momento pero a sigui gosa di e tremendo dia cu sigur ta uno cu e no lo lubida nunca. A pone Theresa den ‘spotlight’ pa tur e trabou ehemplar cu e ta eherce na HOH cu merecidamente ela haya e titulo di empleado di luna di juni na HOH.

Theresa ta traha cu dedicacion pa su pashentnan dunando semper un servicio di cuido di calidad. E ta semper cla pa yuda, ta amabel y ta trata pashentnan y nan famia cu hopi respet. E ta un colega confiabel y profesional cu ta keda calmo scuchando cu hopi atencion tur preopcupacion di e pashent y/of nan famia. E manera cu Theresa ta trata su pashentnan ta laga nan sinti nan mes safe y scucha. Meta di Theresa ta pa su pashentnan sinti nan mes na cas mas hopi cu ta posibel.

Ademas di trata su pashentnan cu hopi amor, Theresa ta tuma iniciativa pa desaroya su mes y alabes ta contribui activamente na mehoracionnan riba piso. E ta inspira y motiva otro coleganan pa participa na actividadnan y ta un berdadera teamplayer. Su presencia riba piso ya caba ta trece e positivismo pa un bon ambiente di trabou. Theresa tambe ta un ‘embahador’ pa higiena y prevencion di infeccion cu e ta tuma hopi na serio. E ta un ehempel no solamente pa hopi di su coleganan, tambe pe studiantenan riba B4 cu e ta guia y siña di un manera trankilo compartiendo su conocemento y experiencia mas hopi cu e por.

Theresa su compromiso pa sigui tur protocol y percura pa un servicio di calidad halto di pashent ta di admira. Theresa ta un colega cu ta haci un diferencia tur dia y claramente ta un colega ehemplar cu merece e bunita reconocemento aki. Hunta di Directiva, management y coleganan ta hopi contento cu Theresa como colega den team HOH. Masha pabien Theresa!