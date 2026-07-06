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Accidente semi-frontal cu hende herida dilanti ex-Isla di Oro na Pos Chikito

18:41  July 6, 2026  Leave a comment

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na altur di ex-Isla di Oro na Pos Chikito, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente semi-frontal unda un Honda Fit a bay para te riba e tubonan di e refineria te W.E.B. mientras e otro auto un Kia Sportage si a keda riba e caminda. E accidente mes a sosode na e birada smal cu tin dilanti Isla di Oro. Debi na e impacto un persona a resulta herida. Na yegada di e ambulans a atende e victima.

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