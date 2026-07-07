Turista hulandes di 74 aña a bay subi St. Christoffelberg cay herida su mes te cu no por a sigui cana!

Awemainta, e Cuerpo Policial di Curaçao a manda un solicitud na Maritiem Operatie Centrum (MOC) di Guardacosta pa yuda un homber riba Christoffelberg. E homber, un turista Hulandes di 74 aña, tabata canando ora cu el a cai. Pa motibu di e caida, e homber a haya un herida na su curason y no a por sigui cana su so. Bombero, Politur, Park Rangers y ambulans a warda na e luga, pero nan no a por yega na e homber pasobra e tabata casi na e top di e sero. MOC a usa e helicopter di Guardacosta despues cu nan a haña e aviso pa saca e turista for di Christoffelberg. E homber a wordu hiba pa e punto di sosten di Guardacosta na HATO unda un ambulans tabata warda pa hib’e pa hospital pa asistencia medico.