Posted in INCIDENTE [VIDEO] Zr.Ms. Groningen, su botonan rapido FRISC y e helicopter NH90 ta brinda ayudo 24/7 pa Venezuela. Hunto nos ta duna ayudo unda ta mas necesario. 03:21 July 7, 2026 Leave a comment Zr.Ms. Groningen, su bootonan rapido FRISC y e helicopter NH90 ta brinda ayudo 24/7 pa Venezuela. Hunto nos ta duna ayudo unda ta mas necesario. Related Articles Mayoria di maestronan a reuni na Simar pa e topico “Indexering” Polis mester a interveni den un problema entre un pareha den separacion na Sabana Liber! Minister Wever tocante 5G: Un paso importante pa yega na un era digital nobo pa Aruba. Dama chauffeur a bira mucho laat y su auto a keda pega na Tanki Flip