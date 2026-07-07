Reflexion Diamars 7 July 2026.

Riba un bunita mainta cu nos por lanta y habri wowo y ta hala rosea cu bendicion di nos bon Dios.
Tur esaki ta un previlegio cu nos tin, y pesey nos ta bisa danki na nos bon Dios.
Si nos pensa un rato riba otro paisnan cu ta pasa den desaster, nos mester ta hopi agradecido cu nos isla di tur manera ta un isla hopi bendiciona.
Paisnan cu problema di temperatura halto, tin te hasta 40 grado, a pone cu varios morto a cai caba.
Otro país cu temblor a hasi desaster, cu hopi morto y personanan perdi.
Mal tempo, biento fuerte, te orkaan, jobida pisa ta destrui paisnan.
A bira tempo pa nos pueblo para un rato y cuminsa buska cas di Dios pa hasi oracion pa salba nos di e desasternan aki.
Hasi oracion y drecha bida, y pidi pa Señor proteha nos.
Tambe nos sa cu nos entrada principal ta bin di turismo y mirando cuanto pais ta luchando pa mehora nan turismo, ta bira tempo pa hasi algo tambe pa nos mantene turismo halto.
Mi no kier pensa mes si calamidad mester dal nos, ta con nos infrastructura cu tur e careteranan den mal condicion lo keda ?
Nos no tabata tin gobernación conciente, y pa colmo nos tin un hubentud ta lanta sin respet y ta caba cu nos turismo cada dia mas ainda.