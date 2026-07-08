Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e birada pariba di airport na Mahuma, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un dama chauffeur bayendo nort a slip na e birada perde control y a bay dal riba e palo di lus. Debi na e impacto e dama chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes.
Dama chauffeur a slip na e birada bay dal riba un palo di lus na Mahuma
Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e birada pariba di airport na Mahuma, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un dama chauffeur bayendo nort a slip na e birada perde control y a bay dal riba e palo di lus. Debi na e impacto e dama chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes.