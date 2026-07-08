Reflexion Diaranson 8 Juli 2026.

Awe nos ta jega mitar di siman atrobe pero semper cu hopi sympatia y energia pa hasi nos dia mas exitoso cu nos por.
Sigur nos kier gradici nos bon Dios pa e fabor cu e ta hasi nos tur dia pa complace nos.
Nos por drumi y lanta hopi contento y sigur pasobra nos ta sigur cu nos bon Dios ta stima nos y ta pone hopi atencion riba su yuinan cu E ta stima.
Nunca ningun hende por bisa cu Señor no a skuche, of a lubide, pero jamás lo a gañe.
Señor ta skucha tur hende, pero e ta pone hopi hende na prueba.
Nos ta corda e crejente cu ta reclama Hesus cu e no tabata cune den e tempo malo cu e a pasa aden paso ta dos pia so tabata marca den santo.
Hesus a conteste cu ta net den e tempo malo E tabata carge !
Nos mester keda cu nos Fe den Señor, pasobra ta e Fe ta hasi bo grandi y poderoso cu bo por pasa tur barera.
Nos Señor ta kita for di nos tur loke E no ta desea.
Hesus ta poderoso, Hesus a cura hende cu a fajese caba, a saca demonio for di curpa di hende, a hasi varios milager den su bida.
Hesus tin un poder pa juda nos jega serca su Tata, y pesey nos no por perde speransa ni confiansa y keda cu bo Fe te maximo pa bo ta felis.