Kudawecha Redskins ta derota Royal Power pa titula campeon di Copa Noord 2026

Copa Noord 2026 organisa e aña aki pa Calabas Blue Jays dedica na (5) Baluarte Lea Tromp, Maria Boekhoudt, Aldrin Boekhoudt, Julieta (Jeta) de Cuba Lenin Ashby a termina den gran forma momento Kudawecha Redskins ta derota Royal Power den e gran final pa titula campeon.
Kudawecha Redskins ta derota Royal Power 5-2
Diadomingo merdia 2pm riba veld di Calabas Blue Jays e dos rivalnan a topa otro den un gran final. Royal Power a derota Calabas Blue Jays diabierna anochi pa pasa pa final mientras Kudawecha Redskins a gana Yoyo’s Power diasabra anochi pasando asina tambe pa e gran final. Royal Power den prome inning a sali brabo anotando 2 careda. E wega a keda asina te den cabez di 4 inning momento cu Richinell Matos cu dos coredor na base (Jair Thompson y Jordan Pimienta) ta deposita un lansamento di Jomark Flanegin patras di cura den left center pa bolter e score 3-2. Den cabez di 7 inning Kudawecha Redskins ta rally pa dos careda mas probechando di (2) base por bola pa amplia e score 5-2. Royal Power den bom di 6 inning ta menasa pero hit oportuno no a cay. Den bom di 7 inning Royal Power ta bolbe amenasa cu 2 hit back to back di Jerieel Rafaela y Jomark Flanegin unda ambos den scoring position pero un bes mas e hit oportuno no a cay. Line drive fuertisimo di Toy Cannister den man di primera base y despues Rayvon Loopstok ta topa un lansamento y ta drive esaki den deep right field. Rightfielder contra muraya ta logra captura e bala aki y asina e wega a termina. Tremendo partido sigur pa fanaticada. Kudawecha Redskins 5 careda 7 hit, 2 error. Royal Power 2 careda, 9 hit,1 error. Jeremy Geerman ta cubri henter e ruta dominando e bateria di Royal Power na momentonan crucial y ta seya e victoria riba su nomber. Jomark Flanegin por mira atras riba un tremendo partido pero ta resulta pitcher perdedor. Kudawecha Redskins a bati como ekipo di 24-7 bon pa un averahe di292 mientras Royal Power a bay di 30-9 pa un averahe di 300. Mihor batiadornan pa Kudawecha Redskins a resulta Jefrem Leon y Jair Thompson ambos di 3-1, Jordan Pimienta 3-2, Richinel Matos di 2-1 cu un homerun impuhando 3 careda, Sergio Laurant y Kaden Hernandez ambos di 2-1. Pa Royal Power a destaca na bate den causa perdi Giandrick Lacle, Keith Hooker, Jerieel Rafael, Yeify Silva y Kenny Hart tur a bay di 3-1, Jomark Flanegin y Darl Quandus ambos a bay di 3-2. Mesora a reparti premio na esnan cu a destaca. Mihor batiador Rookie a resulta Evan Gei di Salbabo cu averahe di 865. Champion Batter di Copa Noord a bay pa Javier Pire di Yoyo’s Power cu averahe di 917. Champion Homerun tabata tin un empate entre Jair Thompson y Jourick Blanco ambos cu 2 homerun pero e premio a bay pa Jair Thompson cu tabata tin mihor averahe. Champion pitcher a bay pa Nolly Guitierez di Yoyo’s Power cu 4 gana y 0 perdi. MVP di e torneo a bay pa Jeremy Geerman e pitcher cu a carga Redskins pa conkista e titulo di Campeon Copa Noord 2026. Pabien na organisadornan Calabas Blue Jays, Pabien na Kudawecha Redskins , Pabien na Royal Power y pabien na tur ekiponan cu a competi den Copa Noord 2026. Danki na e fanaticada cu a brinda nan sosten pa cu e torneo aki. A compronde cu Kudawecha Indians lo ta organisador pa Copa Noord 2027. Exito!