COA a reuni cu miembronan di directiva di  Aruba Basketball Bond  

Recien a reuni cu miembronan di e directiva nobo di Aruba Basketball Bond (ABB) cu a keda eligi durante e utlimo asamblea general di e federacion. Ambos e presidente Luis Tromp y e Vice-Presidente Rudy Croes a fungi como miembronan di diferente directiva di e federacion den pasado, pues ta bon conoci cu e deporte y e maneho cu a hiba durante e ultimo añanan.
A basi di e desaroyonan di e ultimo tempo y e nivel di basketball na Aruba, a combersa bastante riba e necesidad di traha riba no solamente e calidad di e deporte, si no tambe e cantidad, buscando mas atleta pa haci basketball, pero tambe mas dirigente deportivo cu por aporta den diferente area di interes, manera referee y entrenadornan. A base di e necesidadnan cu ta mira como prioridad, a cuminsa traha riba un plan strategico, cu ta algo cu sigur Comite Olimpico Arubano (COA) ta mira como un paso importante y valioso pa cu e desaroyo di e deporte. Hunto cu e departamento di desaroyo di COA, lo traha riba e plan aki pa asina dune e contenido necesario pa percura pa un desaroyo positivo y duradero.
COA ta aplaudi e iniciativa di e federacion, como ta pensa riba e bienestar di basketball a largo plaso, y lo traha riba un plan pa esaki pasa. Manera ta costumber, COA lo duna sosten pa cu esaki, a traves di e diferente cursonan manera “Capacity Building Training” cu ta wordo duna y cu encuentro nan frecuente pa traha riba e plan conhuntamente.
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