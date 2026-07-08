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[VIDEO] 𝐓𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐢 𝐡𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐭𝐚 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐜𝐮 𝐭𝐚 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐞𝐥. ⁣

14:30  July 8, 2026  Leave a comment
Recientemente tabatin un sentencia importante di 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐢 𝐡𝐞𝐧𝐝𝐞 den Corte Comun di Husticia. Tabata den un caso contra ex-manager di un bar na San Nicolas. ⁣
𝐓𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐢 𝐡𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐭𝐚 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐜𝐮 𝐭𝐚 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐞𝐥. ⁣

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