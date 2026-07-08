Posted in INCIDENTE [VIDEO] 𝐓𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐢 𝐡𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐭𝐚 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐜𝐮 𝐭𝐚 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐞𝐥. 14:30 July 8, 2026 Leave a comment Recientemente tabatin un sentencia importante di 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐢 𝐡𝐞𝐧𝐝𝐞 den Corte Comun di Husticia. Tabata den un caso contra ex-manager di un bar na San Nicolas. 𝐓𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐢 𝐡𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐭𝐚 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐜𝐮 𝐭𝐚 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐞𝐥. Related Articles TUI TA BOLBE TRESE FAMIANAN HUNTU KU SU PROME BUELO PA KORSOU Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na Tanki Flip [VIDEO] Chauffeur di pick-up a bira malo na e rotonde panort di Acero na Tanki Leendert y a bay dal cura di cas! [VIDEO] Dama deteni den caso Portulaca atrobe a bira malo durante interogacion na landsrecherche te cu ambulans mester a busk’e