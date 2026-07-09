Militarnan di @Luchtmobiele Brigade a pasa e training final Allez Chasse!

E final di e entrenamento CIDW rotacion 51. y kiko pa un!
✅ Haci transportacion riba awa
✅ Subi/baha di brug Julian
✅ Maraton riba Fort Nassau
✅ Subi/baha di Tafelberg
✅ Ejercicio di tiro riba Wakawa
Durante e training di final tur cos a combina. Pa un siman, e militarnan di @Luchtmobiele Brigade a wordo comproba nan habilidad di : hopi kilometro, poco soño y cargando cu ekipo pisa. Perseverancia, trabao den team y forsa fisico y mental tabata e enfoke. Allez Chasse! E lema di e para-unidat aki. Rotashon 51 ta finalisa. Rotashon 52 ta prepara pa cuminsa nan periodo.