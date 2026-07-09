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Militarnan di @Luchtmobiele Brigade a pasa e training final Allez Chasse!

01:18  July 9, 2026  Leave a comment

E final di e entrenamento CIDW rotacion 51. y kiko pa un!

✅ Haci transportacion riba awa

✅ Subi/baha di brug Julian

✅ Maraton riba Fort Nassau

✅ Subi/baha di Tafelberg

✅ Ejercicio di tiro riba Wakawa

Durante e training di final tur cos a combina. Pa un siman, e militarnan di @Luchtmobiele Brigade a wordo comproba nan habilidad di : hopi kilometro, poco soño y cargando cu ekipo pisa. Perseverancia, trabao den team y forsa fisico y mental tabata e enfoke. Allez Chasse! E lema di e para-unidat aki. Rotashon 51 ta finalisa. Rotashon 52 ta prepara pa cuminsa nan periodo.

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