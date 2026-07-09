Reflexion Diahuebs 9 July 2026.

Awe nos ta lanta mainta tempran y nos ta sigui cu nos rutina den bida, mane cu nos habri nos wowonan y gosa di e bunitesa di cada dia, nos ta gradici nos bon Dios pa e dia nobo, y pa e dia por bira exitoso y agradabel den nos bida.
Nos tin e previlegio di gosa y escohe loke ta hasi nos bida manera nos kier biba.
Hopi di nos tin un kring di amistad cu nos ta dedica nos tempo cu nan, y biba segun Tata ta pidi nos.
Si e kring di amistad ta blo hendenan cu ta apoyabo y respetabo lo bo bida ta hopi bunita y jen di goso.
Pero si e kring tin appel putri, of hende amarga, eynan ta cuminsa un parti di bida cu ta afecta bo felicidad desea, y si e parti malo aki sigui crese elo bira negativo y hopi desagradable den bo bida.
Hesus no a buska discipelnan cu tabata dokter of ingeniero, ela selecta su apostelnan cu ta hende humilde y por a comunica cu pueblo, hendenan di bon curason.
Asina por a hiba su mensahe y trese mas hende pa sigui su paso.