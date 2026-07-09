Comandante nobo pa Marinierskazerne Savaneta

Teniente-coronel di Marina Hulandes Henk Buijs a tuma oficialmente e mando di Marinierskazerne Savaneta na Aruba, diaranson 8 di juli, relevando Teniente-coronel Tim van Wijk. E transferencia di mando a tuma lugar durante un ceremonia militar na Marinierskazerne Savaneta.

Ceremonia na kazerne

E ceremonia tabata atendi pa Su Excelencia Gobernador di Aruba, Alfonso Boekhoudt, Prome Minister Mike Eman y Comandante Walter Hansen, Comandante di Forza Naval den Caribe di Reino Hulandes. Tambe tabatin presencia di representantenan di Gobierno di Aruba, Defensa, partnernan internacional, famia y otro invitado.

Cuater aña di colaboracion

Teniente-coronel di Marina Hulandes Tim van Wijk ta mira bek cu orguyo riba su cuater aña como comandante di e kazerne. Durante e periodo ey, Marinierskazerne Savaneta a sigui desaroya como base principal di Mariniers Squadron Carib y como un pieza importante pa e region. Bou di su liderato, e base militar no solamente a enfoca riba preparacion operacional y apoyo na unidadnan propio y bishitante, pero tambe a inverti activamente den fortalecemento di colaboracion cu Aruba y cu e paisnan den parti Caribense di Reino.

Van Wijk a expresa su gratitud y orguyo pa e colaboracion cu e personal y tur partnernan, cu den e ultimo cuater aña, a traha hunto pa fortifica siguridad den e parti Caribense di Reino.

Segun Van Wijk:”E fortaleza di Savaneta no ta basa solamente riba nos preparacion operacional, sino principalmente riba e personanan y e colaboracion cu nos a logra construi hunto.”

Un fase nobo

Teniente-coronel di Marina Hulandes Henk Buijs lo enfoca riba sigui fortalece e preparacion operacional, amplia e colaboracion cu partnernan y prepara e unidad pa futuro operacionnan. E contribucion na siguridad y stabilidad den Caribe lo sigui ta e prioridad principal.

Segun Buijs: “Nos ta cla pa responde ora Reino haci un apelación riba nos, hunto cu nos partnernan di siguridad. Na mesun momento, nos ta sigui prepara pa e desafionan di mañan.”

Nieuwe commandant voor Marinierskazerne Savaneta

Luitenant-kolonel der Mariniers Henk Buijs nam op woensdag 8 juli het commando over de Marinierskazerne Savaneta op Aruba over van Luitenant-kolonel der Mariniers Tim van Wijk. De overdracht vond plaats tijdens een militaire ceremonie op de Marinierskazerne Savaneta.

Ceremonie op de kazerne

De ceremonie werd bijgewoond door de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, minister-president Mike Eman en Commandeur Walter Hansen, Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied. Ook vertegenwoordigers van de Arubaanse overheid, Defensie, internationale partners, familie en genodigden waren aanwezig.

Vier jaar samenwerking

Luitenant-kolonel der Mariniers Tim van Wijk kijkt terug op vier jaar als commandant van de kazerne. In die periode ontwikkelde de Marinierskazerne Savaneta zich verder als thuisbasis van het Mariniers Squadron Carib en als belangrijke schakel in de regio. Onder zijn leiding stond de kazerne niet alleen in het teken van operationele gereedheid en ondersteuning van eigen en gast-eenheden, maar werd ook nadrukkelijk geïnvesteerd in de samenwerking met Aruba en de landen binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Van Wijk kijkt met trots terug op de samenwerking met het personeel en alle partners die zich de afgelopen vier jaar gezamenlijk hebben ingezet voor de veiligheid van het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Van Wijk zegt hierover: “De kracht van Savaneta zit niet alleen in onze operationele gereedheid, maar vooral in de mensen en de samenwerking die we samen hebben opgebouwd.”

Nieuwe fase

Luitenant-kolonel der Mariniers Henk Buijs richt zich op het verder versterken van de gereedheid, samenwerking met partners en voorbereiding op toekomstige inzet. Daarbij staat de bijdrage aan veiligheid en stabiliteit in het Caribisch gebied centraal. Buijs:

“Wij staan klaar wanneer het Koninkrijk een beroep op ons doet, samen met onze veiligheidspartners. Tegelijk bouwen we aan de gereedheid voor de uitdagingen van morgen.”