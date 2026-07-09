 Posted in EDUCACIONAL

Honrando e legacia di Juf. Anuesca Baly a otorga Suleen Ochoa Torne di Colegio San Augustin e prestigioso Juf. Baly Award

10:00  July 9, 2026  Leave a comment

Como e di cuater di e cinco scolnan MAVO di SKOA cu ta presenta su graduadonan cu nan diploma na fin di aña escolar 2025 – 2026, diaranson anochi den Las Palmas Ballroom di Holiday Inn, Colegio San Augustin a celebra un ceremonia tan special, unda central tabata respet y aprecio mutuo entre docentenan y mayornan como pilarnan indispensabel den e exito di e graduadonan. Colegio San Augustin ta representa presencia na San Nicolas como un di e dos scolnan MAVO catolico di districto, e mesun bario di nacemento di sra. Anuesca Natalie Baly, directora di SKOA for di 2018 te cu su fayecimento inespera na maart di e aña aki. Como parti di e ceremonia, e di cuater “Juf. Baly Award” a wordo otorga na e mihor graduado, Suleen Ochoa Torne, dor di e comision encarga cu otorgamento di e premio prestigio aki. E mihor graduado ta pose conhuntamente cu su mayornan, miembronan di e comision, director meneer Kelly, directora suplente juffrouw Gunn y docente alavez mentor juffrouw Thiel di Colegio San Augustin. Masha Pabien y hopi exito na tur e graduadonan y danki na directorado y na tur docente di Colegio San Augustin pa nan contribucion esencial na bienestar di un futuro prospero pa e graduadonan.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *