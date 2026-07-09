“Letra y Consenshi: Balor Humano di un Pueblo” ta habri su portanan pa comunidad Un exposicion cu ta invita Aruba pa conoce, reflexiona y preserva nos memoria historico

ORANJESTAD – Cu un ceremonia carga di emocion, reflexion y reconocemento pa e balor di nos memoria historico, a habri oficialmente e exposicion “Letra y Consenshi: Balor Humano di un Pueblo” na Biblioteca Nacional Aruba, filial San Nicolas. No ta casualidad cu e exposicion a habri precisamente den e contexto di 1 di juli, Dia di Conmemoracion di Pasado di Sclavitud den Reino Hulandes. E fecha aki ta invita nos no solamente pa recorda e abolicion oficial di sclavitud na 1863, sino tambe pa reflexiona riba e sufrimento, resistencia y resiliencia di miles di hende homber, hende muhe y mucha cu a biba den e sistema inhumano aki.

E apertura a reuni representante di diferente institucion, autoridad, investigado, artista y miembronan di comunidad den un anochi dedica na recorda, comprende y comparti un parti esencial di e historia di Aruba.

E programa a cuminsa cu palabra di bonbini di Ichmarah Kock, maestro di ceremonia y directora di Biblioteca Nacional Aruba, Astrid Britten, kende a destaca e responsabilidad cu nos tin pa conserva y comparti herencia documental pa beneficio di generacionnan presente y futuro.

Durante e ceremonia, Prome Minister Mike Eman a enfatisa importancia di enfrenta nos pasado cu honestidad y respet, mientras cu Tasho the Poet a conmove publico presente cu un presentacion poetico cu a conecta historia, emocion y speransa.

Un momento special tabata e discurso di Marushka Tromp, na nomber di UNESCO Aruba National Committee Memory of the World, kende a elabora tocante e significado di e reconocemento internacional cu a otorga na e documentonan historico relaciona cu sclavitud na Aruba. Tambe a comparti un mensahe graba di Memory of the World Netherlands, resaltando e importancia mundial di preservacion di patrimonio documental.

Raymond Hernandez, director di Archivo Nacional Aruba, a amplia riba e balor historico di e documentonan cu forma parti di e registro Memory of the World, mientras cu e dramatisacion artistico presenta pa Tuesday Irwin y su yiu muhe chikito Luz Felisa Gonzalez a haci e historia bira algo bibo y profundamente humano, interactuando y permitiendo e publico sinti e impacto di e experiencia cu hopi persona a biba durante e periodo di sclavitud.

E ceremonia a sigui cu palabra di Jefka Alberto, na nomber di Comite Conmemoracion Pasado di Sclavitud, un video conmemorativo hopi inspirado y finalmente un introduccion di e exposicion pa investigado di Biblioteca Nacional Aruba, Renwick Heronimo, kende a guia e audiencia den e trasfondo historico di e exposicion y e importancia di e documentonan original presenta.

A finalisa e expo cu un experiencia culinario y sensorial bao encargo di artista Zoe Velvet Ramos, kende a deleita esnan presente cu algun cuminda di e epoca specialmente traha pa e anochi aki.

Un invitacion pa sigui e combersacion

“Letra y Consenshi: Balor Humano di un Pueblo” no ta solamente un exposicion historico. Ta un invitacion habri pa comunidad reflexiona riba e impacto di sclavitud riba nos sociedad, y riba e balornan humano cu a sigui prevalece: dignidad, resistencia, solidaridad, igualdad y speransa.

Basa riba documentonan autentico conserva den e coleccionnan di Biblioteca Nacional Aruba y Archivo Nacional Aruba, e exposicion ta presenta evidencia historico, incluyendo e carta excepcional cu a entama un keho contra maltrato di hende, specificamente: “acciones contra los derechos humanos”, y cu a contribui na e reciente reconocemento internacional di Aruba den e programa Memory of the World di UNESCO.

Cada documento ta representa mas cu inkt riba papel. Nan ta bosnan di personanan cu a biba den circunstancianan dificil, cu a lucha pa nan humanidad y cu awor por conta nan historia na un generacion nobo.

Bishita e exposicion

E organisadornan ta invita henter comunidad — studiante, docente, investigado, scol, organisacion y bishitantenan individual — pa bishita e exposicion, cu lo permanece habri na Biblioteca Nacional Aruba, filial San Nicolas te cu proximo aviso. Pronto lo anuncia e siguiente localidadnan den otro districtonan.

Un bishita na “Letra y Consenshi” ta ofrece un oportunidad pa conoce documentonan unico, profundisa den nos historia y participa den un dialogo cu ta fortalece memoria colectivo, respet mutuo y comprension entre generacionnan.

Preservando nos pasado, nos ta construyendo un futuro cu ta basa riba conocemento, empatia y dignidad humano.

E exposicion ta un iniciativa conhunto di Aruba National Committee Memory of the World di UNESCO, Biblioteca Nacional Aruba (BNA), Archivo Nacional Aruba (ANA), Amigonan di Archivo (ADA) cu sosten generoso di Comite Conmemoracion Pasado di Sclavitud, cu hunto ta reafirma nan compromiso pa preserva y comparti e patrimonio documental di Aruba como un legado di balor pa tur hende.