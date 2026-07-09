Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente den De La Sallestraat dilanti La Salle College, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu chauffeur di un Van a baha banda di Waf lagando e yabi aden y un ladron a bay cu e Van na e rotonde pariba di ex-Piet’s Soda Fountain e chauffeur ladron hala na banda drechi di caminda dal un Chevrolet Spark staciona mande dal un MG cu tambe tabata staciona su tras. E chauffeur ladron a bandona e sitio. Na e sitio por mira varios camara di seguridad cu a captain e ladron cu a bandona e sitio di accidente.
Ladron a bay cu van dal un Spark staciona mande dal un otro MG staciona den De La Sallestraat
Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente den De La Sallestraat dilanti La Salle College, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu chauffeur di un Van a baha banda di Waf lagando e yabi aden y un ladron a bay cu e Van na e rotonde pariba di ex-Piet’s Soda Fountain e chauffeur ladron hala na banda drechi di caminda dal un Chevrolet Spark staciona mande dal un MG cu tambe tabata staciona su tras. E chauffeur ladron a bandona e sitio. Na e sitio por mira varios camara di seguridad cu a captain e ladron cu a bandona e sitio di accidente.