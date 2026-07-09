Servicio aereo nobo entre Colombia y Aruba Wingo ta fortalece conectividad Aruba–Colombia cu servicionan nobo pa Barranquilla y Bucaramanga [🇦🇼🇺🇸🇨🇴]

ORANJESTAD, Aruba – 9 di juli, 2026 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA), conhuntamente cu Wingo, Gobierno di Aruba, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) y stakeholdernan clave di turismo, orguyosamente a celebra e inauguracion di e servicio directo nobo di Wingo entre Barranquilla (BAQUA), Aruba, marcando otro logro importante den fortificacion di conectividad aereo entre Aruba y Colombia.

E servicio nobo di Barranquilla cu ta dura henter aña a cuminsa oficialmente dia 9 di juli cu su vuelo inaugural for di Barranquilla den oranan di mainta, sigui pa su yegada den oranan di atardi na Aruba. E vuelo inaugural entrante a yega cu 156 asiento ful ocupa, reflehando e demanda fuerte pa biahe entre Colombia y Aruba.

E celebracion tambe a reconoce e lansamento exitoso di e servicio di Bucaramanga (BGA) di temporada di Wingo, cu a cuminsa bula dia 17 di juni 2026 te cu 15 di augustus 2026.

Pa conmemora e logro aki, a tene un ceremonia di inaugural na Aeropuerto di Aruba dia 9 di juli 2026, despues di e yegada di e buelo di Barranquilla. E celebracion a trece hunto representantenan clave di Gobierno di Aruba, Wingo, Aruba Tourism Authority y stakeholders di turismo. E evento a conta cu remarkenan oficial di Minister di Turismo, Transporte y Labor di Aruba, mr. Wendrick Cicilia, como tambe discursonan di Carlos Meléndez, Director di Network Planning and Performance na Wingo y Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer na Aruba Airport Authority N.V. E celebracion a conclui cu un ceremonia tradicional di cortamento di cinta y cortamento di bolo, marcando oficialmente e lansamento di e conexion mas nobo entre Wingo y Colombia di Aruba.

“Nos meta semper tabata pa crea conexionnan cu proposito cu ta genera un impacto real pa nos comunidadnan.E ruta nobo aki entre Barranquilla y Aruba no solamente ta fortalece nos lasonan cu Colombia pero tambe ta crea oportunidadnan nobo pa turismo, negoshi, cuido di salud y intercambio cultural. Cu cada conexion nobo, nos ta sigui construi un oportunidad mas accesibel, competitivo y globalmente habri pa Aruba hunto pa hende y oportunidadnan habri e beneficio di tur dos destinacion,” Wendrick Cicilia, Minister di Turismo, Transporte y Labor a menciona.

“Cu nos rutanan nobo di Bucaramanga y Barranquilla pa Aruba, Wingo ta fortalece su posicion como e compania di aviacion cu ta ofrece mas conectividad entre Aruba y Colombia. Awe, nos ta conecta e isla cu cinco ciudad Colombiano—Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla—ampliando e oportunidadnan di biahe pa e biaheronan Colombiano mientras ta fortalece e turismo, e lasonan famialiar y cultural cu ta uni tur dos mercado Aruba ta un destinacion clave dentro di nos red y nos ta keda comprometi na trec’e mas cerca di mas biahero a traves di vuelonan directo, conveniente y pagabel,” asina Jorge Jiménez, vice presidente di Planificacion Comercial y di Red di Wingo a bisa.

“Na Aruba Tourism Authority, nos ta boga pa conserva y fomenta ‘Un Aruba dushi pa biba, ta un Aruba dushi pa bishita’, caminda cu nos habitantenan ta central den un strategia cu ta busca pa conecta famia local y huespednan, mientras cu ta genera oportunidadnan di negoshi internacional na bienestar di nos comunidad,” asina Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority a duna di conoce.

“Na Aruba Airport Authority, desaroya y fomenta partnershipnan strategico di servicio aereo ta keda un prioridad clave. E lansamento di Barranquilla y Bucaramanga ta sigui fortifica nos conectividad cu Colombia y ta refleha e confiansa cu e aerolineanan ta sigui pone den e mercado di Aruba. Nos ta contento di por sostene e crecemento continuo di Wingo riba e isla y expansion di e oportunidadnan di biahe di Aruba residentenan, mientras ta sigui fortifica e posicion di Aruba como un destinacion bon conecta den region”, asina Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer na Aruba Airport Authority N.V. a duna di conoce.

Colombia ta sigui ta un di e mercadonan mas strategico di Aruba den Latino America. Cu e adkisicion di Barranquilla y Bucaramanga, awo Wingo ta opera servicio directo entre Aruba y cinco ciudad Colombiano; Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Bucaramanga—ofreciendo biaheronan mas comodidad mientras ta apoya Aruba su strategia di diversificacion turistico y desaroyo continuo di servicio aereo.

E rutanan nobo aki ta refleha e compromiso y asociacion continuo di Aruba Airport Authority cu Wingo cu ta sigui fortalece e conectividad regional di Aruba y sostene desaroyo economico sostenibel. Pa medio di colaboracion continuo cu partnernan di aerolinea manera Wingo, gobierno y stakeholdernan di turismo, Aeropuerto di Aruba ta keda enfoca riba expansion di su red internacional y crea oportunidadnan di biahe nobo cu ta beneficia residentenan, bishitantenan y e industria di turismo di Aruba.

Detayenan di vuelo

Aruba (AUA) – Barranquilla (BAQ)

Servicio henter aña cu opera tur diahuebs y diadomigo.

Aruba (AUA) – Bucaramanga (BGA)

Servicio di temporada ta opera tur diaranson y diasabra te cu 15 di augustus 2026.

Ticket y reservacion

Ticket ta obtenibel a traves di Wingo su website oficial www.wingo.com y agencianan di biahe autorisa.

Pa mira e ultimo orarionan di vuelo di Aeropuerto di Aruba y explora nos red di destinacionnan, bishita www.airportaruba.com/flight-schedules

Tocante Wingo

Wingo ta e aerolinea lider di Colombia den e segmento di costo abou, ofreciendo un red amplio di destinacionnan nacional y internacional den henter Latino America y Caribe. E aerolinea ta brinda opcionnan di biahe accesibel y conviniente tanto pa bishitantenan di placer como pa biaheronan di negoshi. Cu cinco ruta directo cu ta conecta Aruba y Colombia, Wingo ta sigui hunga un rol importante den fortalece e conectividad regional y den apoya e crecemento di turismo entre e dos destinacionnan.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.4 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 30 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 74% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 9 di July, 2026

NEW AIR SERVICES BETWEEN COLOMBIA AND ARUBA

Wingo Strengthens Aruba–Colombia Connectivity with New Services to Barranquilla and Bucaramanga

ORANJESTAD, Aruba – 9 July, 2026 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA), together with Wingo, the Government of Aruba, the Aruba Tourism Authority (A.T.A.), and key tourism stakeholders, proudly celebrated the inauguration of Wingo’s new direct service between Barranquilla (BAQ), Colombia, and Aruba (AUA), marking another important milestone in strengthening air connectivity between Aruba and Colombia.

The new year-round Barranquilla service officially commenced on July 9 with its inaugural flight from Barranquilla in the morning, followed by its arrival in the afternoon in Aruba. The inbound inaugural flight arrived with 156 seats fully occupied, reflecting the strong demand for travel between Colombia and Aruba.

The celebration also recognized the successful launch of Wingo’s seasonal Bucaramanga (BGA) service, which began operations on June 17, 2026, and will operate through August 15, 2026.

To commemorate this milestone, an inaugural ceremony was held at Aruba Airport on July 9, 2026, following the arrival of the Barranquilla flight. The celebration brought together key representatives from the Government of Aruba, Wingo, the Aruba Tourism Authority, and tourism stakeholders. The event featured official remarks by Aruba’s Minister of Tourism, Transport and Labor, mr. Wendrick Cicilia, as well as speeches from Carlos Meléndez, Director of Network Planning and Performance at Wingo, and Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer at Aruba Airport Authority N.V. The celebration concluded with a traditional ribbon-cutting and cake-cutting ceremony, officially marking the launch of Wingo’s newest connection between Aruba and Colombia.

“Our goal has always been to create purposeful connections that generate a real impact for our communities. This new route between Barranquilla and Aruba not only strengthens our ties with Colombia but also creates new opportunities for tourism, business, healthcare, and cultural exchange. With each new connection, we continue building a more accessible, competitive, and globally open Aruba, bringing people, ideas, and opportunities together for the benefit of both destinations,” said Wendrick Cicilia, Minister of Tourism, Transport, and Labor.

“With our new routes from Bucaramanga and Barranquilla to Aruba, Wingo is strengthening its position as the airline offering the most connectivity between Aruba and Colombia. Today, we connect the island with five Colombian cities—Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, and Barranquilla—expanding travel opportunities for Colombian travelers while strengthening the tourism, family, and cultural ties that unite both markets. Aruba is a key destination within our network, and we remain committed to bringing it closer to more travelers through direct, convenient, and affordable flights,” said Jorge Jiménez, Wingo’s Vice President of Commercial and Network Planning.

“At the Aruba Tourism Authority, we strive to preserve and foster ‘Un Aruba dushi pa biba, ta un Aruba dushi pa bishita’, where our residents are at the heart of a strategy that seeks to connect local families and guests, while generating international business opportunities for the benefit of our community,” said Ronella Croes, CEO at the Aruba Tourism Authority.

“At Aruba Airport Authority, developing and fostering strategic air service partnerships remains a key priority. The launch of Barranquilla and Bucaramanga further strengthens our connectivity with Colombia and reflects the confidence airlines continue to place in the Aruba market. We are pleased to support Wingo’s continued growth on the island and the expansion of travel opportunities for Aruba’s residents, while continuing to strengthen Aruba’s position as a well-connected destination in the region,” said Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer at Aruba Airport Authority N.V.

Colombia continues to be one of Aruba’s most strategic markets in Latin America. With the addition of Barranquilla and Bucaramanga, Wingo now operates direct service between Aruba and five Colombian cities; Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, and Bucaramanga—offering travelers greater convenience while supporting Aruba’s tourism diversification strategy and continued air service development.

These new routes reflect Aruba Airport Authority’s ongoing commitment and partnership with Wingo that continues to strengthen Aruba’s regional connectivity and support sustainable economic development. Through continued collaboration with airline partners such as Wingo, government, and tourism stakeholders, Aruba Airport remains focused on expanding its international network and creating new travel opportunities that benefit residents, visitors, and Aruba’s tourism industry.

Flight Details

Aruba (AUA) – Barranquilla (BAQ)

Year-round service operates every Thursday and Sunday.

Aruba (AUA) – Bucaramanga (BGA)

Seasonal service operates every Wednesday and Saturday through August 15, 2026.

Tickets and Reservations

Tickets are available through Wingo’s official website at www.wingo.com and authorized travel agencies.

To view Aruba Airport’s latest flight schedules and explore our network of destinations, visit www.airportaruba.com/flight-schedules

About Wingo

Wingo is Colombia’s leading low-cost airline, offering an extensive network of domestic and international destinations across Latin America and the Caribbean. The airline provides affordable and convenient travel options for both leisure and business travelers. With five direct routes connecting Aruba and Colombia, Wingo continues to play an important role in strengthening regional connectivity and supporting tourism growth between both destinations.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.4 million passengers per year and providing air service to 30 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 74% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: 9 July, 202

NUEVOS SERVICIOS AÉREOS ENTRE COLOMBIA Y ARUBA

Wingo fortalece la conectividad Aruba-Colombia con nuevos servicios a Barranquilla y Bucaramanga

ORANJESTAD, Aruba – 9 Julio 2026 – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA), junto con Wingo, el Gobierno de Aruba, la Autoridad de Turismo de Aruba (A.T.A.) y los principales socios del sector turístico, celebraron con orgullo la inauguración del nuevo servicio directo de Wingo entre Barranquilla (BAQ), Colombia, y Aruba (AUA), lo que marca otro hito importante en el fortalecimiento de la conectividad aérea entre Aruba y Colombia.

El nuevo servicio a Barranquilla, operativo durante todo el año, comenzó oficialmente el 9 de julio con su vuelo inaugural desde Barranquilla por la mañana, seguido de su llegada a Aruba por la tarde. El vuelo inaugural de ida llegó con los 156 asientos completamente ocupados, lo que refleja la fuerte demanda de viajes entre Colombia y Aruba.

La celebración también sirvió para reconocer el exitoso lanzamiento del servicio estacional de Wingo a Bucaramanga (BGA), que comenzó a operar el 17 de junio de 2026 y estará en funcionamiento hasta el 15 de agosto de 2026.

Para conmemorar este hito, el 9 de julio de 2026 se celebró una ceremonia inaugural en el aeropuerto de Aruba, tras la llegada del vuelo procedente de Barranquilla. La celebración reunió a representantes clave del Gobierno de Aruba, de Wingo, de la Autoridad de Turismo de Aruba y de los agentes del sector turístico. El acto contó con las palabras oficiales del ministro de Turismo, Transporte y Trabajo de Aruba, el Sr. Wendrick Cicilia, así como con los discursos de Carlos Meléndez, director de Planificación y Rendimiento de la Red de Wingo, y de Barbara Brown, directora de Desarrollo de Ingresos y Comunicaciones de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. La celebración concluyó con la tradicional ceremonia de corte de cinta y de la torta, que marcó oficialmente el lanzamiento de la nueva conexión de Wingo entre Aruba y Colombia.

“Nuestro objetivo siempre ha sido crear vínculos significativos que generen un impacto real en nuestras comunidades. Esta nueva ruta entre Barranquilla y Aruba no solo refuerza nuestros lazos con Colombia, sino que también genera nuevas oportunidades para el turismo, los negocios, la salud y el intercambio cultural. Con cada nueva conexión, seguimos construyendo un Aruba más accesible, competitiva y abierta al mundo, uniendo a personas, ideas y oportunidades en beneficio de ambos destinos”, afirmó Wendrick Cicilia, Ministro de Turismo, Transporte y Trabajo.

“Con nuestras nuevas rutas desde Bucaramanga y Barranquilla a Aruba, Wingo refuerza su posición como la aerolínea que ofrece la mayor conectividad entre Aruba y Colombia. Hoy, conectamos la isla con cinco ciudades colombianas: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, ampliando las oportunidades de viaje para los colombianos y fortaleciendo los lazos turísticos, familiares y culturales que unen a ambos mercados. Aruba es un destino clave dentro de nuestra red, y seguimos comprometidos a acercarla a más viajeros mediante vuelos directos, convenientes y asequibles”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente de Planificación Comercial y de Red de Wingo.

“En la Autoridad de Turismo de Aruba, nos esforzamos por preservar y fomentar ‘Un Aruba dushi pa biba, ta un Aruba dushi pa bishita’(Un Aruba agradable para vivir, es una Aruba agradable para visitar), donde nuestros residentes son el centro de una estrategia que busca conectar a las familias locales con los visitantes, al tiempo que genera oportunidades de negocios internacionales para el beneficio de nuestra comunidad”, dijo Ronella Croes, directora ejecutiva de la Autoridad de Turismo de Aruba.

“En la Autoridad Aeroportuaria de Aruba, desarrollar y fomentar alianzas estratégicas de servicios aéreos sigue siendo una prioridad clave. El lanzamiento de las rutas a Barranquilla y Bucaramanga fortalece aún más nuestra conectividad con Colombia y refleja la confianza que las aerolíneas siguen depositando en el mercado de Aruba. Nos complace apoyar el continuo crecimiento de Wingo en la isla y la expansión de las oportunidades de viaje para los residentes de Aruba, al tiempo que seguimos fortaleciendo la posición de Aruba como un destino bien conectado en la región”, declaró Barbara Brown, Directora de Desarrollo de Ingresos y Comunicaciones de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V.

Colombia sigue siendo uno de los mercados más estratégicos para Aruba en Latinoamérica. Con la incorporación de Barranquilla y Bucaramanga, Wingo ahora opera vuelos directos entre Aruba y cinco ciudades colombianas: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, ofreciendo mayor comodidad a los viajeros y apoyando la estrategia de diversificación turística de Aruba y el continuo desarrollo de su servicio aéreo.

Estas nuevas rutas reflejan el compromiso y la alianza constantes de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba con Wingo, que fortalecen la conectividad regional de Aruba y fomentan el desarrollo económico sostenible. Mediante la colaboración continua con aerolíneas asociadas como Wingo, el gobierno y los socios clave del sector turístico, el Aeropuerto de Aruba se mantiene enfocado en expandir su red internacional y crear nuevas oportunidades de viaje que beneficien a los residentes, visitantes y la industria turística de Aruba.

Detalles del Vuelo

Aruba (AUA) – Barranquilla (BAQ)

El servicio, disponible todo el año, funciona todos los jueves y domingos.

Aruba (AUA) – Bucaramanga (BGA)

El servicio estacional funciona todos los miércoles y sábados hasta el 15 de agosto de 2026.

Tickets y Reservaciones

Los Tickets están disponibles a través del sitio web oficial de Wingo, www.wingo.com, y en agencias de viajes autorizadas.

Para ver los horarios de vuelos más recientes del aeropuerto de Aruba y explorar nuestra red de destinos, visite www.airportaruba.com/flightschedules

Acerca de Wingo

Wingo es la aerolínea de bajo costo líder en Colombia, con una extensa red de destinos nacionales e internacionales en Latinoamérica y el Caribe. La aerolínea ofrece opciones de viaje asequibles y convenientes tanto para viajeros de placer como de negocios. Con cinco rutas directas que conectan Aruba y Colombia, Wingo sigue desempeñando un papel importante en el fortalecimiento de la conectividad regional y el impulso del turismo entre ambos destinos.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.4 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 30 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 74 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 9 de julio de 2026