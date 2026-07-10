[VIDEO] Security lo a sigui tras di turista dal’e un mokete vloer e knock-out

Diabierna madruga a drenta informe di cu tin un persona benta abao knock-out dilanti Playa Linda, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a logra lanta e turista kende lo a siguie y a dal e un mokete mande for di conocimiento pa cual motibo e no sa. Na yegada di e ambulans e turista no tabata desea atencion medico. No a keda nada otro cu polis ofrece un lift pa su hotel na Druif Beach y conseha e turista si e ta desea por pasa entrega keho na recherche durante di dia. Si acaso e security a sigui tras di e turista y di berdad lo a dal e, e motibo no ta conosi pero hecho ta cu no lo ta pornada.