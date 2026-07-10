Reflexion Diabierna 10 July 2026.

Maske prueba kier destruido, resa hopi mes, pasobra tin hopi poder den oracion, y Dios nunca ta jega laat.
Nos bon Dios ta pidi su pueblo pa confía den bondad y generosidad di hendenan
Creyentenan mester confia cu locual nan mester nan lo hanja tambe.
Nos tin di asepta cu den e bida aki, cu un mundo cu ta papia masha hopi riba otro.
Tin bisha hasta den bo cara, no mester ta trey bo lomba so.
Hende ta stranjo, hende por ser hopi deplorabel, desastroso mes.
Pesey nos mester nos bon Dios pa cuida tur nos hendenan y keda cuida nos di tur cos malo.
Sinta na mesa mes ta papia riba otro y ora abo lanta bai, ta net locual nan mester, pa papia riba bo tambe.
Semper wak cu ken bo ta sinta, cu ken bo ta anda, semper evita mal aura.