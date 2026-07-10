Rotaract Club of Aruba ta instala directiva nobo pa anja 2026–2027

Oranjestad, 8 di juli 2026: Rotaract Club of Aruba a instala oficialmente su directiva
nobo pa e aña Rotario 2026–2027 durante un ceremonia special cu a celebra e
logronan di e aña pasa y a marca e inicio di un capitulo nobo pa e club.
Presidente saliente Karel Arends a habri e anochi gradiciendo e directiva saliente pa
nan dedicacion, compromiso y trabou incansabel durante e ultimo dos aña. Den su
palabra, el a haci un repaso di e Proyecto cu a sobresali durante e aña y di e
reconocimentonan otorga na miembro cu a distingui nan mes door di nan servicio y
liderazgo.
Entre e reconocimentonan entrega durante e anochi tabatin:
Project of the Year
YOU, Inc. – Excel Professionally & Beyond
YOU, Inc. 2026 ta e seminario anual organiza pa Rotaract Club of Aruba, caminda
hoben profesional, empresario y creativo ta bin hunto pa comparti conocemento y
explora oportunidad den negosh, innovacion y crecemento. E tema di e aña
aki, “Orange Economy: Protect Your Creativity, Own Your Future”, a pone enfasis
riba e importancia di creatividad, propiedad intelectual y emprendemento como motor
pa crea oportunidadnan economico nobo pa Aruba.
Member of the Year
Endrick Leon
E reconocemento aki a wordo entrega na Endrick Leon pa su dedicacion excepcional,
compromiso cu servicio y e impacto positivo cu el a logra crea den un periodo
relativamente cortico. Su entusiasmo y liderazgo a inspira otro miembronan y a
fortalece e club.
Despues di e reconocimentonan, a sigui cu e ceremonia oficial di instalacion di e
directiva nobo, bou di guia di Luisa Arcila, kende oficialmente a asumi e cargo di
President di Rotaract Club of Aruba pa e aña 2026–2027.
Durante e ceremonia, Karel Arends a haya tambe e Outstanding Leadership
Award como reconocemento pa su liderazgo excepcional y su servicio dedica como
presidente durante e periodo 2024–2026, gradeciendo su impacto duradero y
compromiso constante cu e club.