DEN PRESENCIA DI FAMIA Y COLEGANAN: ENTREGAMENTO DI DECRETO GUBERNAMENTAL, PROMOCION Y HUBILEO DEN CUERPO POLICIAL ARUBA

Oranjestad, ARUBA: Recientemente den un sala completamente yen na J.F.K. Education Center a haci
entregadecreto gubernamental na agentenan policial como tambe personal administrativo. Altocomisario Ramon
Arnhem conhuntamente cu mando policial, famia y coleganan a bin hunto pa honra agentenan policial y tambe
personal administrativo.
Esaki ta enconexion cu nan hubileo y carera imprecionante y di respeta den Cuerpo Policial Aruba. A haci
entrega di decreto gubernamental como cambio di rango na: K. Pichardo, J.Lesire, V. Badal, A. Andrews, J.
Luna Zapata, D. Lopez, J. Thiel, D. Croes, J. Velazquez, R. Dinzey, J. Maduro, B. Dorothal, K. Cayama Perez,
A. Maduro, F. De Cuba di Agent eerste klasse pa Brigadier.
Di Brigadier pa Brigadier eerste klasse nos tabata tin; A. Pirela Soto, W. Connor, B. Croes, N. Sanchez Salas, D.
Chirino, G. De Castro. Di Hoofdagent pa Hoofdagente eerste klasse nos tabata tin; R. Lacle, I. Puriel, D. Tromp,
M. Schuilenburg.
Di Hoofdagent eerste klasse pa Onderinspecteur nos tabata tin; L. Richardson, M. Solognier, M. Ras y J.
Orman. Di Onderinspecteur eerste klasse pa Inspecteur tabata sr J. Van der Biezen.
Personal administrativo tabata ; Z. Yarzagaray, C. Gumbs, I. De Mey y G. Ruiz.
E mainta aki tambe a celebra cu tanto polis como personal administrativo di KPA cu a cumpli 30 y 35 aña
sirbiendo Pais Aruba honradamente.
Como parti di e ocasion special aki M. Solognier , J. Orman, M. Rasmijn, R. Tromp, R. Holsman y J. Dirksz a
celebra nan 30 aña di hubileo. Sra J. Rodriquez tambe a celebra su 35 aña di hubileo. Cada un a ricibi nan
reconocimento cu nan merecidamente plakkaat y nan decreto gubernamental. Añanan di experencia como
tambe pasion y dedicacion pa sirbi nos Pais y a honra cada un di nan.
“Mi ta hopi orguyoso di cada un persona cu a ricibi nan decreto gubernamental merecidamente. Manera mi ta
bisa semper, nan ta nos wes’i lomba cu ta carga nos organisacion y nos mester aprecia cada un di nan, pa nan
esfuerso y dedicacion. Danki di curason na e famianan di cada un pa nan sosten y apoyo cu awe nan a haya nan
decreto gubernamental”. Tabata palabranan di Altocomisario Arnhem na e ocasion special aki.