Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) ta informa tocante su accesibilidad telefonico y servicio di ‘Tienda Legal Laboral’

ORANJESTAD, Aruba – Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) ta informa publico en general, specialmente trahado- y dunadonan di trabou, tocante e adaptacionnan den su accesibilidad telefonico y e servicionan continuo di su departamentonan den e localidadnan nobo.

Accesibilidad telefonico y bishita pa Werkboek

Entrante dialuna 13 di juli, Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) lo ta telefonicamente accesibel bek via e number 523-7720:

Mainta: 8:00 am – 11:30 am

8:00 am – 11:30 am Atardi: 1:00 pm – 4:00 pm

Alabes, e clientenan por pasa libremente na nos localidad temporal den e edificio di Departamento di Progreso Laboral (DPL) situa na Engelandstraat 33, pa busca nan werkboek:

Mainta: 8:00 am – 11:00 am

8:00 am – 11:00 am Atardi: 1:00 pm – 4:00 pm

Pa mas informacion por manda un mensahe na: directiearbeid@aruba.gov.aw, bishita nos website www.daoaruba.com y sigui nos via nos medionan social riba Facebook y Instagram.

Servicio di Tienda Legal Laboral (TLL)

Manera a anuncia anteriormente, e seccion di Conflicto y Retiro a pasa pa e proyecto innovativo yama ‘Tienda Legal Laboral’ (TLL), enfoca riba prevencion y conseho laboral. Pa ta mas cerca di e ciudadano den bario, e personal di TLL ta ofrece su servicionan y intake na e siguiente localidadnan strategico:

MFA Savaneta (Savaneta 121-F) – Telefon: 523-7770 (te cu 16:15)

(Savaneta 121-F) – Telefon: MFA Paradera (Paradera 145-C) – Telefon: 5237750 (te cu 16:15)

Por comunica cu e ‘Tienda’ tambe via e-mail na: dao.tll@aruba.gov.aw.