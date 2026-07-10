TEAMARU ta cla pa Santo Domingo 2026 y Santa Fe 2026  

Ayeranochi na cas di Comite Olimpico Arubano (COA) a tene e Reunion di Despedida pa e delegacionnan di TEAMARU cu lo participa na e Weganan Centroamericano y di Caribe (CAC) Santo Domingo 2026 y e Weganan Suramericano Santa Fe 2026. E Wegana lo tuma luga tras di otro, unda Santo Domingo 2026 lo ta den luna di juli/augustus y Santa Fe 2026 lo ta den luna di september. Pa e reunion aki a invita tur atletanan y entrenadornan cu lo participa hunto cu nan federacion miembro, tur e ekipo di apoyo cu lo bay pa asisti e atletanan y diferente “stakeholders” importante cu ta contribui na un manera of otro TEAMARU su preparacion y participacion pa por participa na Weganan di e Ciclo Olimpico.

Pa presenta e informacion di e Weganan y e delegacionnan cu lo bay participa a hiba palabra e dos “Chef de Mission”, cu Rodymar Geerman cu lo lidera e grupo pa Santo Domingo 2026 y Patrick Werleman lo tin e grupo di Santa Fe 2026 na su encargo. Despues di un palabra di bon bini di Secretaria General di COA, Sra. Nicole Hoevertsz, a sigui na conta di ambos Weganan, sigui door di e presentacion oficial di e atletanan cu lo bay competi den cada disciplina. Entre e dos Weganan lo participa 34 atleta como TEAMARU, unda lo mira accion den 10 diferente disciplina deportivo.

Durante e presentacion di e delegacion, a haci entrega di e uniformnan, ademas di duna un “goodie bag” cortesia di “Fundacion Lotto pa Deporte”, cu a aporta den manera grandi e aña cu e preparacion di TEAMARU pa cu nan participacion na e Weganan. Nos delegacionnan ta cla pa un bes mas representa Aruba dignamente na e Weganan y COA ta cla pa pa apoya cada paso di e caminda. Sigui nos rednan social unda lo bay comparti hopi mas informacion di tur cos TEAMARU na caminda pa Santo Domingo y Santa Fe 2026!





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